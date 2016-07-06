Москвичи одобрили перенос даты празднования Дня города

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Большинство москвичей, принявших участие в голосовании проекта "Активный гражданин" одобрили идею переноса даты празднования Дня города в 2016 году с первой субботы сентября на следующие выходные, сообщает пресс-служба проекта.

Перенести празднования предлагалось в связи с тем, что в этом году День города совпадает по дате с Днем солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Также в первой половине месяца вспоминают жертв и других трагических событий.

Участники голосования решали, нужно ли вносить изменения в закон "О праздниках города Москвы", которые позволят отмечать День города в первые или вторые выходные сентября.

Как уточняется, меньше чем за неделю в голосовании приняли участие более 139 тысячи активных граждан. Внесение соответствующих поправок в законодательство поддержали 43 процента пользователей. Этот вариант ответа чаще всего выбирали активные граждане старше 45 лет и пользователи, которые проживают в ЦАО и ЮЗАО.

За то, что поправки вносить в закон не надо и необходимо оставить все как есть проголосовали 38 процентов. Так проголосовали большинство мужчин, а также активных граждан от 25 до 35 лет. Часто его выбирали и пользователи из ВАО, ЗАО, СВАО.

8 процентов активных граждан доверили решение этого вопроса специалистам. Затруднились с ответом 11 процентов пользователей. Часто этот пункт голосования выбирали женщины, а также пользователи от 18 до 24 лет.