Более полумиллиона столичных пенсионеров являются долгожителями

Ветераны Великой Отечественной войны

Свыше пятисот тысяч жителей столицы в настоящее время находятся в возрасте старше 100 лет, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в городе проживают 549 тысяч человек, которым за 100 лет", - заявил Владимир Петросян, глава городского департамента социальной защиты населения. Он уточнил, что одному из долгожителей в этом году исполнилось 107 лет.

По его словам, в Москве проживает 190 тысяч ветеранов ВОВ, из них около 37,5 тысяч – непосредственные участники боевых действий. Также жителями столицы являются 575 Героев Советского Союза и РФ и четыре полных кавалера ордена Славы.

"С 1 июля в состав Москвы также войдут новые территории, на которых проживают четыре героя Советского Союза и Российской Федерации и один полный кавалер ордена Славы", - добавил Петросян. Он отметил, что на новых городских территориях проживают около 1750 ветеранов Великой Отечественной войны.