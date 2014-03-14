Порядок на футбольных матчах будут обеспечивать стюарды

Стюарды заменят полицейских на стдионах

На стадионах больше не будет полиции. Охранять порядок на футбольных матчах будут исключительно стюарды. Такое решение приняла Российская футбольная премьер-лига. Полицейских же отправят в подтрибунные помещения, передает корреспондент "Москва FM".

Как рассказали в РФПЛ, при принятии этого решения учитывался опыт Англии и Германии. На западе подразделения полиции находятся в оперативном резерве, в подтрибунных помещениях. Обеспечением безопасности занимаются стюарды и охранные агентства.

Также перед входом на всех стадионах установлена система контроля и управления доступом, которая по лицам будет вычислять людей, нарушавших порядок на предыдущих матчах.

Кроме того, сейчас МВД создает специальною базу людей, присутствие которых на стадионе нежелательно. Списки дебоширов будут постоянно пополняться.

С момента вступления в силу закона о болельщиках премьер-лига провела еще только один тур, на буйных фанатов составили уже 11 протоколов, но мер так и не приняли: еще ни одному из них не ограничили проход на стадион.

По словам директора по безопасности премьер-лиги Александра Мейтина, нарушителей порядка на матчах предлагается штрафовать, платить за свое поведение они должны сами, клубы устали от крупных штрафов за действия 10-20 человек на трибунах.