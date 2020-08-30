"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью. За матч команды нанесли всего один удар в створ

30 августа московский "Локомотив" в матче шестого тура Российской Премьер-лиги на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом". Поединок закончился со счетом 0:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как прошел этот матч и почему то, что произошло после финального свистка, оказалось важнее самой игры.



"Локомотив" в прошлом туре был просто ужасен. Железнодорожники настолько безалаберно начали игру с "Ахматом", что уже в первом тайме "горели" со счетом 0:2. После перерыва камбэк так и не удался, поэтому красно-зеленые потерпели первое в истории домашнее поражение от грозненской команды.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Впрочем, "Зенит" в предыдущей встрече оказался не лучше: петербуржцы в гостях уступили "Динамо" и прервали свою 23-матчевую беспроигрышную серию. В результате этого в начале шестого тура сине-бело-голубые упустили лидерство в чемпионате, позволив выйти на первое место московскому "Спартаку".

Все это было поправимо, победи "Зенит" "Локомотив". Но игра у команды Сергея Семака во второй встрече подряд вышла так себе. А вот железнодорожники явно сделали выводы из матча с "Ахматом", сыграв собранно и достаточно бодро. Что не принесло, однако, моментов и голов ни одной, ни другой команде.

"Локомотив" начал матч против "Зенита" гораздо увереннее. На десятой минуте Дмитрий Рыбчинский на правом краю штрафной получил мяч и точно пробил в ближний угол. Однако главный арбитр Владимир Москалев после совещания с помощниками решил, что игрок "Локо" в момент взятия ворот находился в офсайде.

На 37-й минуте "Зенит" мог выйти вперед. Гости заработали штрафной, и Деян Ловрен плотно пробил со стандарта – мяч прошел рядом с девяткой. На этом опасные моменты в первом тайме закончились, а чемпион, несмотря на большее владение, не нанес ни одного удара в створ.

Однако и после перерыва ситуация не изменилась: "Зенит" за весь матч ни разу точно не пробил по воротам. "Локомотив" в этом компоненте отстал не сильно – железнодорожники попали за игру в створ всего единожды. Тем не менее второй тайм оказался куда интереснее и жарче в плане содержания. На 52-й минуте гости забили гол, но во время взятия ворот мяч попал в руку Вячеславу Караваеву.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Спустя две три игры "Локо" завелся. Сразу после появления на поле Эдера и Виталия Лисаковича хозяева организовали атаку, которая закончилась неточным, но опасным ударом Антона Миранчука в дальний угол. Через несколько минут после навеса в штрафную опасно головой пробил Эдер. А на 83-й минуте едва не замкнул прострел с фланга Лисакович.

В итоге встреча так и закончилась безголевой ничьей, а "Зенит" остался на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Более того, петербуржцы могут уйти на перерыв на матчи сборных, замыкая тройку лидеров, в том случае если "Сочи" в сегодняшней встрече обыграет "Урал".



Возвращаясь к игре "Локомотива" и "Зенита", самый интересный момент вечера на "РЖД Арене" произошел уже после финального свистка.



Сначала на стадионе включили ролик с полузащитником железнодорожников Алексеем Миранчуком, которого вот-вот подпишет итальянская "Аталанта", а затем на поле появился и сам игрок. Как оказалось, чтобы попрощаться с болельщиками "Локомотива": "Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все возможные титулы. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов, потому что знаю, что вы будете переживать за меня. А я – за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!"

Сразу после матча "Локомотив" официально объявил о принципиальной договоренности по трансферу с клубом из Бергамо: "Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование. Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии". Миранчук – воспитанник "Локомотива". За первую команду железнодорожников 24-летний полузащитник дебютировал в 2013 году.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Всего за девять сезонов в составе "Локо" Алексей провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач, став при этом чемпионом России, трижды выиграв Кубок и один раз Суперкубок страны. По данным итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, "Аталанта" подпишет с Миранчуком пятилетний контракт. Стоимость трансфера составит 14,5 миллиона евро.