Фитнес-эксперт Каневский назвал варианты быстрого перекуса без вреда для фигуры

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на какие виды продуктов можно обратить внимание, когда речь заходит о полезных перекусах.

На ходу, но с оговоркой

Когда мы говорим о наборе мышечной массы тела или о снижении жировой, то сразу представляем себе фитнес-клуб, где для результата нужно проводить много времени. А вот для как такового похудения можно обойтись вообще без занятий, так как снижение жировой массы – это в первую очередь радикальное изменение пищевого поведения. Хотя благодаря тренировкам результат можно получить существенно быстрее.

В любом случае, вне зависимости от целей и задач, рацион будет являться важной составляющей для их решения.

Здесь, как правило, даются стандартные рекомендации:

снизить количество употребляемых углеводов, особенно сахаров;

отказаться от фастфуда и полуфабрикатов;

забыть про жирные продукты, а также сладкие и алкогольные напитки.

При этом рекомендуется употреблять больше чистой, питьевой воды без газа и красителей. Также диетологи советуют существенно снизить объемы употребляемой пищи (порции), при этом есть чаще, в том числе позволяя себе в течение дня организовывать перекусы, целью которых является ускорение обменных процессов.

Но вот именно перекусы и являются главной проблемой для большинства, так как постоянно есть орехи или пить кисломолочные продукты быстро надоедает, а употребление того же протеина создает определенные неудобства (как минимум нужно постоянно мыть шейкер после его употребления).

Тогда возникает вполне логичный вопрос: а чем еще можно разнообразить перекусы, причем чтобы в таких продуктах было много белка и по минимуму жиров и углеводов?

Изучая полки магазинов для решения этого вопроса, я наткнулся на такой вид продукции, как мясные и протеиновые чипсы, и был приятно удивлен. Особенно содержанием протеина в ста граммах продукта. Но давайте обо всем по порядку.

Большинство мясных чипсов делают из свинины, которую диетологи как раз и не рекомендуют – что справедливо, ведь в свином мясе достаточно много вредных жиров. При этом если посмотреть состав, то получается, что в сыровяленых чипсах с добавлением специй на сто граммов продукта содержится 55 граммов белка (при этом всего 12 граммов жиров и ноль углеводов). При условии, что для перекуса достаточно одной упаковки, которая весит 25 граммов, то использовать их в таком качестве вполне допустимо хотя бы раз в неделю.



Помимо свинины, есть и чипсы, например, из индейки: в данном продукте на 100 граммов – около 55 граммов белка, три грамма жиров и тоже ноль углеводов. Подобный продукт делают и из других видов мяса, но при этом количество белка в них может сильно отличаться – обращайте на это внимание. Например, в говяжьих чипсах протеина может быть от 15 до 56 граммов на сто граммов продукта.

Более того, чипсы делают и из рыбы – в продукте из минтая количество белка может превышать 70 граммов.

Что касается протеиновых, то это более специализированное питание из линейки спортпита, поэтому неудивительно, что в таких чипсах достаточно много белка. Но так как основу здесь составляет кукурузная и рисовые крупы, то и углеводов в них немало – аж 50 граммов на 100 граммов продукта, что с точки зрения правильного перекуса не совсем верно. Как вариант, такие чипсы можно употреблять как прием пищи перед силовой тренировкой.

Но все-таки, несмотря на количество белков, подобные перекусы можно назвать только относительно полезными. Первым минусом такой еды является запах, так как в чипсы добавляют и соль, и специи. Понятно, что эту проблему можно легко решить, используя жвачку либо другие подобные средства, но об их наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Вторым и главным недостатком можно считать именно наличие большого количества соли, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей с повышенным артериальным давлением (соль задерживает воду, что и может способствовать его повышению). Значит, если вам хочется иногда попробовать такой перекус, то нужно ограничиваться небольшими порциями и после пить больше воды, которая будет способствовать выведению лишней жидкости.

Ну и еще одним недостатком данной продукции можно считать ее цену. Причем чем натуральнее продукт (меньше дополнительных ингредиентов), тем он дороже: упаковка 30 граммов может стоить несколько сотен рублей.

Какие еще варианты?

Для периодического быстрого перекуса на бегу есть и другие варианты. Например, протеиновые печенья и батончики. Их можно купить в любом магазине, аптеке и даже на заправке. Но нужно внимательно следить, чтобы в составе такой продукции не было сахара (по опыту скажу, что батончики с сахаром стоят дешевле, чем аналогичная продукция без него).

Кроме того, в качестве перекуса можно даже взять шоколад – но не простой, а протеиновый. Его особенностью является отсутствие сахара и, как правило, большое содержание орехов (полезные жиры). Такой перекус дает отличное чувство насыщения, что позволяет дольше не испытывать голод. Это особенно актуально, когда вы чисто физически не можете поесть несколько часов подряд. Единственное, не стоит употреблять плитку целиком – достаточно съесть пару квадратиков.

Также почти в каждом магазине есть и батончики с мюсли, но к ним нужно относиться осторожно, так как, помимо злаков, в них часто добавляют сухофрукты. В том числе изюм или виноград, которые сами по себе очень сладкие. Еще в них нередко есть сахарный сироп – как "клей" для ингредиентов. В общем пользы в таком перекусе много, но и калорий немало. Если вы хотите именно мюсли, то лучше их есть на завтрак либо в период, когда действительно нет возможности поесть длительное время.