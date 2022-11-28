Юрист рассказал, что грозит "Зениту" и "Спартаку" за драку на поле

27 ноября игроки "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в матче Фонбет – Кубка России по футболу. Дерущихся не могли разнять несколько минут, а судье пришлось показать шесть красных карточек. Разбираемся, что грозит игрокам и клубам за потасовку на футбольном поле.

Бей – беги

Футболисты "Зенита" и "Спартака" устроили драку уже после завершения основного времени матча в Санкт-Петербурге, на который пришли почти 52 тысячи зрителей. Все началось со стычки между нападающим столичной команды Квинси Промесом и полузащитником петербуржцев Вильмаром Барриосом. К потасовке тут же подключились и другие игроки, ни судьи, ни тренеры и персонал не смогли разнять спортсменов.

Футболисты били друг друга руками и ногами, все продолжалось несколько минут. Главный арбитр встречи Владимир Москалев со стороны "Зенита" удалил с поля Барриоса, а также защитника Родригао и полузащитника Малкома. У "Спартака" красные карточки получили вратарь Александр Селихов, нападающие Шамар Николсон и Александр Соболев.

Поведение представителей команд будет рассмотрено на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), рассказали "Спорт-Экспрессу" в службе коммуникаций РФС.





служба коммуникаций РФС КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи. Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Кроме драки, в основное время футболисты не смогли ничем развлечь публику: встреча закончилась со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были игроки "Зенита" – 4:2.

"Если наших бьют, я в стороне не остаюсь"

То, что игра добром не кончится, было ясно уже после первого тайма, заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. По его мнению, судья потерял контроль над ситуацией и пропустил большое количество нарушений правил в течение матча. При этом лучше бы эмоции футболистов выплеснулись в голы, подчеркнул наставник петербуржцев.

"Странно, что Барриоса удалили, а Промеса нет как главного зачинщика. Надеюсь, это пересмотрят, кто бьет в лицо, и сделают выводы", – сказал Семак.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после игры отметил, что не одобряет случившуюся потасовку. "Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, успокоить эту обстановку", – цитирует Абаскаля "Чемпионат".

В свою очередь, удаленный за драку нападающий "Спартака" Александр Соболев признался, что нисколько не жалеет о своем поступке.





Александр Соболев нападающий ФК "Спартак" Я никого первым не бил. Ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит нашего. Если наших бьют, я в стороне не остаюсь.

"Удалили всех тех, наверное, кто был самым активным. Это очень плохо, и не должно проявляться ни в каком виде. Но, повторюсь, будь это хоть где, когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же", – сказал Соболев.

Защитник "Зенита" Родригао, также получивший красную карточку, обвинил в случившемся игроков "Спартака". По его мнению, красно-белые прибыли в Санкт-Петербург не ради футбола.





Родригао защитник ФК "Зенит" Увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат.

"Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме. Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными", – заявил игрок в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

Бразилец добавил, что случившееся нужно оставить на футбольном поле и идти дальше с холодной головой.

Накажут сурово?

Прежде всего, участников драки ждет ответственность в рамках правил проведения футбольных соревнований, рассказал Москве 24 спортивный юрист Сергей Алексеев. "В соответствии с дисциплинарным регламентом, это может быть наказание, начиная от отстранения на определенное количество игр и заканчивая денежным штрафом как для игроков, так и для клубов в целом", – отметил он.

Однако специалист не исключил рассмотрения ситуации в рамках уголовного законодательства. Это связано с тем, что драка произошла уже после финального свистка. До него происходящее на поле оценивается только в рамках регламента проведения соревнований, пояснил Алексеев.





Сергей Алексеев спортивный юрист Если активные противоправные действия игроки совершили с умыслом, может рассматриваться и возбуждение уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого или среднего вреда здоровью.

"Органы дознания должны эту ситуацию проанализировать и квалифицировать, после чего вынести постановление. Тем более если к ним будет какое-то обращение, скажем, от потерпевшего футболиста. Если же нет, все может ограничиться дисквалификацией и денежным штрафом", – привел подробности Алексеев.

В случае если дело дойдет до уголовной статьи, гражданство футболистов при рассмотрении дела не будет иметь никакого значения. "На территории Российской Федерации они полностью подчиняются действующему в нашей стране законодательству. Как и российским гражданам, им запрещено его нарушать", – подчеркнул юрист.

Также Алексеев не стал исключать, что наряду с другими дисциплинарными мерами у участников массовой драки могут приостановить действие Fan ID. По закону его обязаны получать в том числе футболисты и тренерский штаб команды. Если Fan ID будет приостановлен, спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях вплоть до разблокировки документа, добавил эксперт.



