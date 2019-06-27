РФС изменил лимит на легионеров. Но стало только хуже

В среду, 26 июня, состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Главной темой этой встречи стал лимит на легионеров, который изменится, начиная с сезона-2020/21. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чем новый формат отличается от старого и почему он не сулит российскому футболу в ближайшие годы ничего хорошего.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Итак, РФС принял новый лимит на легионеров. Теперь это формат "8+17", то есть в заявке клуба из 25 игроков должно быть не более восьми иностранных футболистов, остальные должны быть россиянами. Никаких ограничений по количеству легионеров единовременно находящихся на поле, как в нынешнем формате, нет. Можно выпустить хоть всех восьмерых иностранцев в стартовом составе. Однако этот, казалось бы, более благоприятный для многих клубов сценарий на самом деле таит кучу долгосрочных неприятностей.

Если представить себе ситуацию в сферическом вакууме, то новый лимит можно было бы объяснить так: молодежь, которая не пробивается в составы клубов Российской премьер-лиги из-за засилья легионеров, получит возможность проявить себя. Тем самым повысится конкуренция отечественных игроков между собой. А несколько сотен потенциальных игроков нашей сборной, которые выпускаются ежегодно из российских академий, наконец будут играть в футбол на высшем уровне, а не, например, торговать телефонами или катать мяч в любительских лигах. Но в реальности, скорее всего, все будет совсем не так.

Нынешний лимит на легионеров, который был принят в 2015 году, вызвал бурю на российском трансферном рынке. Футболистов с российским паспортом начали расхватывать, как горячие пирожки. Только из-за дефицита качественных игроков цены на спортсменов оказались абсолютно несоизмеримы с реальными навыками. Новый формат вряд ли кардинально поменяет ситуацию. Если раньше топ-клубы единично покупали футболистов с паспортом за бешеные деньги, то теперь отечественные игроки будут стоить чуть меньше. Но уже все команды вынуждены будут закупать или взращивать их вагонами.

Конечно, это ограничение стимулирует клубы еще серьезнее заниматься своими академиями и может открыть новые таланты. Но на это нужно время и уже работающие системы воспитания футболистов. Ни того, ни другого сейчас нет почти ни у одного клуба РПЛ. Так что это почти наверняка скажется на уровне Премьер-лиги не в лучшую сторону. А из-за отсутствия налаженной схемы перехода игроков из академий на взрослый уровень брать отечественных футболистов придется в клубах уровня ФНЛ и ПФЛ. И многие из этих игроков будут в заявке чисто номинально, примерно 90 процентов времени полируя лавку. Потому что так надо.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

И, конечно, можно забыть про российских игроков в топ-лигах. Александр Головин, совершивший переход из ЦСКА в "Монако", это, вполне возможно, последний подобный трансфер, который нам довелось увидеть как минимум на ближайшие пять лет. Российским клубам и сейчас невыгодно отпускать хороших отечественных футболистов в зарубежные чемпионаты. А после введения новых правил некоторым клубам придется задуматься, отпускать ли игрока куда-либо вообще, даже за солидные деньги. Ведь заменять качественного футболиста с российским паспортом придется другим качественным футболистом с российским паспортом.

Очевидно, что придется забыть и про успехи отечественных клубов в еврокубках. Потому что держать легионеров под Лигу чемпионов и Лигу Европы, как это делали "Зенит" и "Краснодар", уже не получится. А вытаскивать матчи с командами вроде "Байера", имея в обойме игроков из "лучшей лиги мира", будет не так-то просто. Особенно петербургской команде, у которой сейчас в заявке 14 иностранцев. С большинством из них еще и придется разрывать контракты.

Всего же в Российской премьер-лиге на данный момент ровно половина клубов не дотягивает до нового лимита. В подавляющем числе случаев ситуация не такая плачевная, как у "Зенита", но все же хорошего мало. Команды Премьер-лиги, которые смогут оперативно подстроиться под изменившиеся реалии, можно пересчитать по пальцам. Это ЦСКА, "Краснодар", "Спартак", "Локомотив" и "Динамо" - все те, кто имеют достойные академии и возможность привлекать к основе своих воспитанников. А у остальных всего год на то, чтобы придумать, как жить дальше.