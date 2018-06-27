Из чемпионов в аутсайдеры: как Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2018

Последний тур группового этапа чемпионата мира по футболу еще не закончился, но уже успел наделать шума. Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти из группы. Спортивный обозреватель портала Москва 24 попытался разобраться, как и почему главный фаворит ЧМ стал его главным аутсайдером.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Групповые этапы на чемпионатах мира по футболу ввели в 1950 году. Однако на тот турнир Германию не пустили – все из-за Второй мировой войны. В 1954 году же бундестим с легкостью вышла из группы. Более того, тот чемпионат мира ФРГ выиграла, одолев в финале непобедимых венгров во главе с Ференцем Пушкашом.

Матч, который окрестили "Бернским чудом", ознаменовал возрождение всей немецкой нации. В день финала впервые публично был исполнен гимн Германии, а сразу после чемпионата произошел мощный рывок в экономике страны, который многие эксперты связывали, в частности, с успехом на мундиале. С тех пор немцы ни разу не пропускали ЧМ и всегда выходили из группы. На протяжении аж 16 турниров подряд. До сегодняшнего дня – пожалуй, самого кошмарного в футбольной истории Германии.

Кризис в стане немецкой сборной начался еще до турнира. В трех контрольных играх перед чемпионатом команда Германии не выиграла ни разу. Матч с Испанией завершился боевой ничьей (1:1), затем были поражения от Бразилии (0:1) и в заключительном матче – от Австрии (1:2). Конечно, это создавало определенную настороженность. Но большинство болельщиков Германии, как и тренерский штаб, не придали этому значения.

Фото: AP/Lee Jin-man

И это понятно: все-таки товарищеские матчи мало что говорят о реальном состоянии команды. Для того они и существуют – чтобы тренер мог опробовать разные тактические схемы, провести ротацию и просмотреть разных игроков, определить окончательный состав на турнир. И яркий пример тому – сборная России, провалившая все контрольные игры перед ЧМ, но сумевшая выйти в плей-офф мундиаля.

Но первый же матч группового этапа показал – со сборной Германии все очень плохо. Мексика выиграла стартовую встречу со счетом 1:0, а немцы смогли отметиться лишь катастрофической реализацией: 17 ударов по воротам, девять из них в створ. И ни одного гола. Мексика большую часть матча оборонялась, играя на контратаках. Единственный гол был забит именно после одной из них. А сборная Германии сыграла в защите так, что уйди они на перекур, никто бы не заметил.

Вторая игра со Швецией проходила по похожему сценарию. Ола Тойвонен открыл счет на 32-й минуте, и на перерыв немцы уходили в откровенно растерянном состоянии. Однако Йоахим Лев все-таки смог зарядить своих игроков, и уже спустя три минуты второго тайма Марко Ройс сравнял счет. Но до самого конца игра шла под диктовку шведов. Вдобавок на 82-й минуте был удален Жером Боатенг. Все шло к ничьей. Но фантастический гол Тони Крооса со штрафного на последних секундах матча вернул немцам надежду.

Фото: AP/Lee Jin-man

И здесь бундестим могла бы воспрянуть духом, расправить крылья и разгромить в последнем туре группы F Южную Корею. В параллельном матче встречались Мексика и Швеция. Для того, чтобы пройти дальше, немцам нужно было обыгрывать корейцев, при этом скандинавы должны были проиграть. Казалось, что это более чем ожидаемый результат. Но получилось с точностью до наоборот. Южная Корея обыграла Германию со счетом 2:0, а шведы в свою очередь разгромили Мексику – 3:0. И подопечные Йоахима Лева оказались за бортом ЧМ.

Многие уже успели отметить так называемое "проклятье чемпионов", которое началось со сборной Франции. В 1998 году она стала победителем ЧМ, а на следующем турнире в 2002 году не вышла из группы. То же самое произошло с итальянцами - чемпионы мира 2006 года выбыли после группового этапа в 2010. А испанцы, победившие в том году на мундиале, не вышли в плей-офф в 2014.



Ответ на то, почему так получается и получилось сейчас, донельзя прост: любая гегемония, особенно в футболе, когда-то заканчивается. Лев вернул сборную Германии на вершину и выиграл с ней ЧМ-2014, Кубок конфедераций-2017, взял серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. Но эта сказка не могла продолжаться вечно. Тем интереснее будет смотреть чемпионат мира теперь. Когда кубок над головой уже однозначно поднимет новая сборная.

Тимур Фехретдинов