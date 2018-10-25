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Москва 24

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Спорт

25 октября, 01:26

Как португальцы "Локомотива" и судья невольно помогли "Порту" одержать победу в матче ЛЧ

спорт

24 октября состоялись очередные матчи третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. "Локомотив" на своем поле принимал "Порту". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему "железнодорожники" начали поединок против португальского клуба за здравие, а закончили как обычно.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Можно сказать, что "Локомотив" наконец (извините за избитый штамп) набрал ход. Во всяком случае, в трех последних матчах Российской премьер-лиги одержал три победы и вернулся в лидеры чемпионата. При том, что несколько туров назад болтался рядом с зоной вылета в ФНЛ. В игре команды Юрия Семина появилась скорость и свежесть, а вместе с тем "красно-зеленые" начали стабильно забивать в каждом матче. И это несмотря на отсутствие главной атакующей силы "Локо" – Федора Смолова и Джефферсона Фарфана.

В Лиге чемпионов же все было хуже некуда. Два матча и два поражения – от "Галатасарая" и "Шальке". Но если несколько недель назад "железнодорожники" продемонстрировали довольно вялый футбол в домашнем поединке против, мягко говоря, слабых немцев, то сейчас "красно-зеленые" могли всерьез рассчитывать на победу. И хотя "Локомотив" сделал ставку на игру вторым номером, это было ожидаемо. План выглядел очевидно – ловить "Порту" на контратаках, чтобы воспользоваться свободными зонами и за счет этого забить гол. А затем играть на удержание счета.

"Порту" не стал ломать сценарий "Локо", сразу завладев инициативой. И уже на девятой минуте план "красно-зеленых" мог сработать. Алексей Миранчук убежал в контратаку и прорвался в штрафную. Защитник "Порту" сбил игрока "Локомотива", после чего шотландский арбитр сразу же указал на точку. К одиннадцатиметровой отметке подошел Мануэл Фернандеш. Португалец невольно подсобил клубу из своей родной страны. Мануэл пробил в правый от Икера Касильяса угол, но вратарь "Порту" отразил этот удар. И по большому счету этот момент стал одним из ключевых во всем матче.

Демотивация от незабитого пенальти вылилась в то, что на 26-й минуте одиннадцатиметровый в свои ворота получил уже "Локомотив". Еще один португалец "Локо" – на этот раз Эдер – свалил игрока "Порту" после розыгрыша углового. Мусса Марега оказался точен, отправив мяч в самый угол ворот Маринато Гилерме. А дальше "красно-зеленые" немного поплыли. На 35-й минуте Эктор Эррера удвоил счет. Хесус Корона с фланга забросил мяч в штрафную и мексиканец пробил головой, переиграв защитника "Локо".

Тем не менее, "красно-зеленые" почти сразу смогли отыграть один мяч, который стал для "Локомотива" первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Алексей Миранчук прошел по флангу, скинул мяч на своего брата Антона, и тот спокойно расстрелял ворота Икера Касильяса. Легендарному испанскому вратарю лишь оставалось раздосадованно кричать на своих защитников, позволивших провернуть подобную комбинацию атаке "Локо".

Однако забитый гол не помог "железнодорожникам" вернуться в игру. Сразу после перерыва московский клуб пропустил еще один мяч. Ясин Браими ускорился по левому флангу, после чего сместился в центр и отдал передачу вразрез на Корону. Мексиканец с легкостью убежал от Бенедикта Хеведеса, мощно пробил в ближний угол, не оставив шансов Гилерме. На 55-й минуте Эдер забил гол, но мяч не был засчитан (судья ошибочно усмотрел у нападающего положение вне игры, хотя португалец находился не в офсайде).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На 76-й минуте матч для "Локомотива" закончился. Арбитр удалил с поля Соломона Кверквелию за фол последней надежды. Грузинский защитник в падении пытался не допустить выхода один на один Эрреры, но срубил мексиканца по ногам и получил справедливую красную карточку. Оказавшись вдесятером, "Локо" абсолютно лишился каких-либо шансов забить второй мяч. А "Порту" спокойно довел поединок до конца, полностью контролируя игру последние десять минут матча.

"Железнодорожники" таким образом проиграли все три лигочемпионских встречи и занимают последнюю строчку в группе D с нулем очков. Можно ли при таком раскладе рассчитывать на выход в плей-офф? С такими соперниками и при нынешнем положении – очень навряд ли. Для этого "Локомотиву" нужно выиграть матчи в Порту и Гельзенкирхене, а также одержать победу над "Галатасараем" дома. Задача теоретически выполнимая, но практически – попросту нереальная. Однако "железнодорожникам" в текущем состоянии по силам навязать борьбу и побороться за третье место и попадание в Лигу Европы.

Подопечные Юрия Семина неплохо проявили себя в матче с "Порту". Реализуй они свои моменты, особенно в первом тайме, все могло бы сложиться в пользу "Локомотива". И, несмотря на то, что этого сделать не получилось, уже хорошо, что эти моменты были. "Красно-зеленые" значительно прибавили в плане созидательного футбола. А при достаточно слаженной и уверенной игре в обороне (без огрех вроде фола в штрафной от Эдера и удалений на ровном месте от Кверквелии) "железнодорожники" еще могут проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, на это хочется надеяться.

Тимур Фехретдинов

Фехретдинов Тимур

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