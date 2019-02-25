Первый раунд Кубка Гагарина: расклады перед стартом плей-офф КХЛ

В понедельник стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 16 команд (по восемь от каждой конференции) сразятся за главный приз – Кубок Гагарина. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает про шансы каждого из клубов на выход в следующую стадию турнира.

Восточная конференция

"Автомобилист" – "Трактор"

Игроки "Автомобилиста" Анатолий Голышев и "Трактора" Александр Рыбаков. Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне стал настоящим откровением. "Автомобилист" не просто попал в плей-офф КХЛ, он выиграл Восточную конференцию, что без преувеличения является для команды лучшим результатом в истории. А атакующее звено Найджел Доус – Стефан Да Коста – Анатолий Голышев стало одной из лучших связок не только на Востоке, но и во всей лиге.

Именно поэтому шансов пройти в следующий раунд у "Трактора" будет не так уж много. Учитывая, что челябинская команда находится не в лучшей форме и в плей-офф залетела не без помощи "Автомобилиста", который обыграл в предпоследней игре регулярки "Сибирь", результат в этой паре почти предсказуем. Однако "Трактор" может дать бой и выиграть один-два отдельно взятых матча.

Прогноз: 4:2

"Барыс" – "Торпедо"

Игроки "Барыса" после победы в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА и "Барыс". Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Несмотря на то, что "Барыс" занял вторую строчку на Востоке, казахстанский клуб за все время выступления в КХЛ не проходил дальше второго раунда Кубка Гагарина. При том, что не играл в плей-офф "Барыс" лишь однажды. К тому же, в прошлом сезоне клуб из Астаны покинул Найджел Доус, который теперь тащит "Автомобилист".

С другой стороны, "Торпедо" тоже никогда особо удачно не выступало в плей-офф, да и в этом году нижегородцы особо не жгли в регулярном чемпионате. Поэтому ожидать от них необычайной прыти не стоит. По общему впечатлению, путевка в следующий этап Кубка Гагарина нелегко, но все же достанется "Барысу".

Прогноз: 4:2

"Металлург" – "Салават Юлаев"

Игроки "Металлурга" Денис Осипов, Алексей Кайгородов и "Салавата Юлаева" Энвер Лисин. Фото: ТАСС/Андрей Старостин

Одна из самых интересных и непредсказуемых пар первого раунда плей-офф в Восточной конференции. "Металлург" – двухкратный обладатель Кубка Гагарина, в составе которого играет живая легенда КХЛ, лучший бомбардир в истории лиги Сергей Мозякин. "Магнитка" заняла третье место на Востоке, выиграв пять из шести последних игр регулярки. Казалось бы, в этом противостоянии все очевидно.

Но здесь в большей степени все зависит от уфимцев и их настроя на серию. Если "Салават" подойдет к матчам плей-офф со всей серьезностью, то им по силам задавить "Металлург". Правда, скорее всего, опыт и мастерство магнитогорского клуба в конечном счете перевесят, и "лисы" пройдут дальше.

Прогноз: 4:3

"Авангард" – "Ак Барс"

Шайба в воротах голкипера "Ак Барса" Владислава Подъяпольского в матче чемпионата КХЛ между командами "Ак Барс" и "Авангард". Фото: ТАСС/Егор Алеев

Еще одна пара сильных команд, которые встретились уже в первом раунде. Пожалуй, даже более интригующее соперничество, нежели битва "Магнитки" и "Салавата". Омский клуб в этом сезоне переехал в Балашиху, и, возможно, это косвенно способствовало успехам команды в регулярке. Помимо этого, "Ястребы" собрали отличный состав, что помогло им забраться на четвертую строчку Восточной конференции.

Однако "Авангарду" противостоит самый титулованный клуб Кубка Гагарина, победитель плей-офф прошлого года казанский "Ак Барс". И пусть в регулярном чемпионате татарстанская команда выступала не слишком ровно, матчи плей-офф для "Ак Барса" – отдельная история. А кубковый опыт в серии может оказаться гораздо ценнее индивидуального мастерства. Так что в этой паре вполне возможна победа казанцев.

Прогноз: 2:4

Западная конференция

ЦСКА – "Витязь"

Игроки ЦСКА Мэт Робинсон, "Витязя" Миро Аалтонен (слева направо на первом плане) и ЦСКА Линден Вей (на втором плане) в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА и "Витязь". Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На Западе все гораздо очевиднее. В первую очередь, очевидно в противостоянии ЦСКА и "Витязя". Армейцы из Москвы не без труда, но выиграли регулярный чемпионат, обойдя в таблице армейцев из Питера. Подольский клуб меж тем решал совсем другие задачи – попасть в плей-офф в борьбе с рижским "Динамо".

Попасть удалось, но на этом, к сожалению для "Витязя", все и закончится. Нет почти никаких сомнений, что армейцы пройдут в следующую стадию. Вопрос лишь в том, сколько для этого понадобится матчей и получится ли у "Витязя" выиграть хотя бы одну встречу в серии.

Прогноз: 4:1

СКА – "Спартак"

Фото: ТАСС/Игроки СКА Виктор Тихонов и "Спартака" Ярослав Дыбленко (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Спартак" и СКА. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Не менее (а то и более) предсказуемая пара. СКА, дважды выигрывавший Кубок Гагарина, в этом году попытается взять очередной трофей и догнать "Ак Барс". И у петербургского клуба есть все инструменты для достижения этой цели. Взять хотя бы главного бомбардира чемпионата Никиту Гусева, который забросил 17 шайб и набрал 81 очко.

Чего не скажешь о "Спартаке", ресурсы которого на порядок ниже возможностей СКА. Статистика личных встреч тоже говорит не в пользу москвичей. В четырех противостояниях в регулярке питерские армейцы обыграли "красно-белых" все четыре раза. Вряд ли что-то изменится в серии плей-офф. Так что СКА в этом противостоянии спокойно разделает "Спартак". Если только, конечно, не случится какое-то чудо.

Прогноз: 4:0

"Локомотив" – "Сочи"

Игроки "Сочи" Сергей Шмелев, Артем Томилин, "Локомотива" Данил Юртайкин и "Сочи" Денис Александров (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Сочи" и "Локомотив". Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Более интересная битва, правда, с таким же предсказуемым завершением. У "Локомотива" подобралась команда с талантливой молодежью, способной дойти как минимум до полуфинала Западной конференции. А опыт Дмитрия Квартальнова в Кубке Гагарина может с лихвой нивелировать нехватку опыта игры его подопечных в плей-офф.

Конечно, в отдельно взятой игре "Сочи" может попробовать ухватиться за шанс и вырвать победу в матче. Но на фоне целой серии это вряд ли скажется. Так что "Локомотив" победит с небольшим преимуществом.

Прогноз: 4:2

"Йокерит" – "Динамо Москва"

Игроки "Йокерита" Стив Мозес и "Динамо" Андрей Миронов (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Йокерит" (Хельсинки) и "Динамо" (Москва). Фото: ТАСС/Vesa Moilanen

Самая непредсказуемая пара Западной конференции. В составе "бело-голубых" Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий – самая эффективная связка КХЛ по итогам чемпионата. На них и будет сделана главная ставка "Динамо". Кроме того, "бело-голубые", как СКА и "Металлург", дважды брали Кубок Гагарина.

Такого богатого опыта у "Йокерита" нет. Еще одна слабая сторона финского клуба – вратарская позиция. И даже несмотря на то, что "Йокерит" набрал больше очков в регулярке, а "Динамо" проиграло последние матчи чемпионата, по совокупности факторов наиболее вероятен проход дальше именно московского клуба.

Прогноз: 3:4

Тимур Фехретдинов