Как ЦСКА и "Спартак" впервые за пять лет сыграли вничью

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги состоялось главное московское дерби. ЦСКА на своем поле принимал "Спартак". Команды разошлись миром, хотя сама игра оказалась богатой на голевые моменты, а оба клуба до последнего не оставляли попыток вырвать победу.

Конечно, проще было бы описать другой поединок, проходивший в тот же день и вполне тянувший на матч тура. Речь про "Зенит" и "Локомотив", которые устроили настоящий убойный футбол с восемью голами и одним удалением. Однако в этой встрече был очевидный лидер и очевидный аутсайдер. И даже несмотря на хоккейный счет, этот статус кво никак не пошатнулся. "Зенит" еще прочнее закрепился на первом месте турнирной таблицы. А "Локомотив" все ближе к заветным строчкам для выхода в лучшую лигу мира.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Между тем поединок "Спартака" и ЦСКА был гораздо более интригующим. Не только из-за красивой вывески (хотя дерби есть дерби). На этой неделе "красно-белые" оказались по уши втянуты в какие-то сомнительные истории. Сначала Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили от тренировок из-за лайков в соцсетях. Затем капитана "Спартака" (теперь уже бывшего) добила жена, выложившая в сеть обвинение мужа (теперь уже бывшего) в измене. А после "смешались в кучу кони, люди".

В общем, атмосфера в "Спартаке" за эту неделю явно лучше не стала. Вдобавок, три дня назад "красно-белые" проиграли стартовый матч групповой стадии Лиги Европы австрийскому "Рапиду". В свою очередь ЦСКА, забуксовавший на старте сезона, постепенно наверстал упущенное. Невзирая на большие кадровые потери и слишком молодой состав, армейцы выдали в чемпионате беспроигрышную серию из пяти туров. И даже в Лиге Европы, уступая по ходу встречи с чешской "Викторией" два мяча, "красно-синие" смогли сравнять счет, причем в самой концовке матча.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Так что у дерби был определенный контекст. Правда, в этой встрече ЦСКА снова оказался в роли отыгрывающегося, несмотря на то, что армейцы с самого начала выглядели предпочтительнее, больше владели мячом и создавали голевые ситуации. Уже на третьей минуте мог отличиться новичок команды Никола Влашич. Федор Чалов навесил в штрафную и хорват пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой. Справедливости ради, "Спартак" тут же ответил. Софьян Ханни с левого фланга подал в центр, где в касание пробил Луис Адриано, но не смог попасть по воротам.

Однако после этого момента ЦСКА почти полностью доминировал на поле. На 11-й минуте Чалов получил мяч рядом со штрафной и нанес опасный удар - Александр Максименко парировал. А в следующей атаке Георгий Джикия в подкате успел выбить мяч из ног лучшего бомбардира чемпионата. ЦСКА всячески давил "Спартак", но так и не смог довести дело до гола. Зато смогли "красно-белые". На 29-й минуте Ильзат Ахметов нарушил правила на Романе Зобнине вблизи штрафной. Лукас Фернандо зарядил мяч по обводящей траектории в самую девятку, без каких-либо шансов для Игоря Акинфеева.

Но насколько "красно-белые" хороши в плане стандартных положений, настолько армейцы – мастера второго тайма. ЦСКА все-таки смог сравнять счет на 63-й минуте. Влашич получил мяч от Кирилла Набабкина, сместился в центр и фантастически красивым ударом отправил снаряд точно в дальний угол. Максименко попытался вытащить мяч, но оказался бессилен. Подопечные Виктора Ганчаренко вполне могли дожать своего соперника. Тем не менее "красно-синим" пришлось довольствоваться лишь ничьей.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



И хотя "Спартак" из-за этого результата отстал от "Зенита" на семь очков, стоит радоваться, что все не кончилось для "красно-белых" гораздо хуже. Да, команда в тройке лидеров. Но подопечные Массимо Карреры демонстрируют не слишком внятную игру. Конечно, не такую катастрофическую, как "Локомотив". Но с уходом Квинси Промеса "Спартак" совершенно забыл, что такое позиционные атаки, уповая теперь лишь на спасительные стандарты. И как долго продержатся "красно-белые" в тройке (и что вернее – Каррера у руля "Спартака") покажет уже следующий матч с "Ростовом".

ЦСКА же постепенно налаживает игру, медленно, но верно карабкаясь на вершину турнирной таблицы. Чего все еще не хватает "армейцам" – это нормальных первых таймов. 9 из 13 мячей "красно-синих" были забиты во второй половине игры. Но если с "Викторией" или "Спартаком" можно подставить правую щеку и затем ударить в ответ, то "Зенит" или "Краснодар", а уж тем более "Реал" и "Рома" в Лиге чемпионов могут за такое начало встречи отправить в нокдаун. И сил на сиюминутный реванш уже не останется. А значит, нужно бить первым. И бить наверняка.

Тимур Фехретдинов