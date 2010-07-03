Начали за упокой. "Зенит" упустил ничью в матче с "Брюгге" на последних секундах

Петербургский "Зенит" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграл бельгийскому "Брюгге". Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему сине-бело-голубые так неудачно начали евросезон.

"Зенит" едва ли не лучше всех среди участников Лиги чемпионов подготовился к предстоящему турниру в плане пиар-кампании. Петербургская команда создала целый видеокомикс, в котором главный тренер "Зенита" Сергей Семак предстал в качестве адмирала, собирающего армию для обороны Петербурга от "вражеского флота трех государств". Каждый из футболистов клуба оказался в роли того или иного вымышленного героя. Александр Ерохин – зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос – артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку. Юрий Жирков – "ветераном всех возможных войн". Ролик вышел настолько удачным (чего только стоит шутка про Артема Дзюбу и кошелек), что так и хотелось, чтобы реальные персонажи закрепили успех пиар-кампании на поле. Но старт клуба в Лиге чемпионов, увы, вышел не таким шедевральным, как комикс.

Первый тайм, за исключением нескольких полумоментов можно было бы смело пропустить – команды вяло катали мяч, почти не атаковали и, казалось, не сильно горели желанием забивать. Впрочем, после перерыва как минимум "Брюгге" наверстал упущенное. На 63-й минуте бельгийцы вышли вперед благодаря ошибке Вильмара Барриоса. Колумбийский футболист неудачно сыграл во время единоборства в штрафной с Эммануэлем Деннисом, позволив тому отдать пас в центр на Шарля де Кетеларе. 90-й номер "Брюгге" пробил по пустым воротам, но мяч с ленточки вытащил защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Де Кетеларе попробовал во второй раз – и снова спас команду Ракицкий. Однако с третьей попытки мяч в сетку затолкал подоспевший Деннис.

Петербургская команда была близка к тому, чтобы оперативно сравнять счет. На 64-й минуте Сердар Азмун навесил с правого фланга, но Вячеслав Караваев из хорошей позиции нанес удар мимо цели. Спустя несколько минут некому оказалось замкнуть пас Далера Кузяева вдоль ворот. А затем Себастьян Дриусси промазал после шикарного паса Азмуна. Но "Зенит" все-таки забил гол. На 74-й минуте издалека мощно выстрелил Деян Ловрен. Мяч ударился в штангу и от спины вратаря Этана Хорвата залетел в сетку. Тут же хозяева могли упрочить преимущество. Вендел навесил на Артема Дзюбу, но тот пробил точно в голкипера. А затем сам Вендел пробил с дальней дистанции – Хорват парировал удар бразильца.

Когда "Зенит" уже вроде бы согласился на ничью, "Брюгге" забил второй гол – в самой концовке встречи. На третьей дополнительной минуте оборона сине-бело-голубых снова провалилась, позволив Руду Вормеру добежать до вратарской и отпасовать мяч на де Кетеларе. На этот раз молодой бельгиец оказался точен с первой попытки, переправив снаряд мимо Михаила Кержакова. В итоге "Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с гигантского провала. Может быть, виной тому стала недооценка соперника. Все-таки "Брюгге" многие заочно считали аутсайдером группы и петербургская команда явно выглядела недомотивированной, особенно в первом тайме. Может быть, дело в уровне российского чемпионата. Ведь отечественный футбол и правда с каждым годом все больше деградирует.

Да, впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышло три российских клуба. Но так ли это важно, учитывая реальные шансы на выход каждой из них? Из Лиги Европы, например, уже вылетело московское "Динамо" и "Ростов". И это вполне реальный показатель качества российского футбола. Так что и в ЛЧ многого ожидать не приходится. Надеяться стоит разве что на редкие всплески действительно хорошей игры в исполнении наших клубов. Вроде той, что была сегодня в матче "Краснодара" и "Ренна" – одной из сильнейших команд Франции прямо сейчас. Пусть команда Мурада Мусаева и сыграла вничью, но за такой футбол точно не было стыдно. А вот "Зенит" уже залег на дно, причем не в Брюгге, а что еще хуже, в родном Петербурге.