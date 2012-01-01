Милонов вступился за комментатора Иваницкого после слов о "шмарах"

Комментатор Владимир Иваницкий угодил в крупный скандал: 19 июня в прямом эфире он призвал девушек брать "на заметку" российского спортсмена Кирилла Князькова, добавив при этом, что "всякие шмары не нужны". Как сам атлет отреагировал на такую заботу о своей личной жизни и что о скандале говорят в мире спорта и соцсетях – в материале Москвы 24.

"Шмары обиделись?"

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

19 июня комментатор Владимир Иваницкий решил заняться сватовством 20-летнего российского самбиста Кирилла Князькова. Представляя его на соревнованиях в рамках Игр БРИКС, он начал рассуждать о потенциальных избранницах спортсмена в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

"Красивый атлет, посмотрите, какой – жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень", – сказал Иваницкий в трансляции.

Вскоре генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил, что комментатора отстранили от работы на Играх БРИКС.



Александр Тащин генеральный продюсер "Матч ТВ" К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей. <...> От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции.

Сам Иваницкий после скандальной трансляции уточнил в беседе с Readovka, что под "шмарами" имел в виду "девушек легкого поведения" и "всякую шушеру". Также он заявил изданию "Подъем", что не видит в своих высказываниях ничего предосудительного.

"Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. <...> Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю", – сказал Иваницкий.





Владимир Иваницкий комментатор Что там, шмары обиделись что ли?

Также Иваницкий предположил, что его могли убрать из эфира за мысли о генетике, сообщает News.ru.

"Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение – это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться", – сказал Иваницкий.

Сколько именно продлится отстранение от эфира, комментатор не осведомлен, однако в то же время он назвал свой бан "бессрочным".

"Верните парня в эфир"

Слова Владимира Иваницкого в первую очередь не понравились самому Кириллу Князькову. Самбист заявил изданию "Подъем", что его личная жизнь уже устроена.





Кирилл Князьков самбист Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка.

Фразу Иваницкого не оценил и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев: по его мнению, это были не самые удачные слова для прямого эфира.

"Может быть, Владимир немного оговорился. Как я понимаю, это было сделано не по злому умыслу, возможно, он расслабился, и его слова всем резанули ухо. Надо всегда быть настроенным, четко контролировать свои мысли и слова, которые выдаешь в эфир. Комментатор ведь это говорит не для себя и своего соседа, а на большую аудиторию", – сказал он РИА Новости.

В пресс-службе Минспорта Татарстана коротко сообщили изданию 116.ru, что согласны с руководством "Матч ТВ", и назвали высказывания Иваницкого "некорректными". Однако за комментатора вступился депутат Госдумы Виталий Милонов: в своем телеграм-канале парламентарий призвал не применять к нему никаких санкций.



Виталий Милонов депутат Госдумы Ну серьезно, верните парня в эфир. Настоящий пример для других молодых людей – не вейпокур какой-то либерально-радужный.

В свою очередь, в Сети часть пользователей также встала на сторону Иваницкого, но с оговоркой – в эфире подобные рассуждения недопустимы.

"Он правильно сказал, но нельзя такое говорить на официальных мероприятиях, вы что? Хоть какие-то рамки приличия и капля воспитания должны оставаться", – написала Анастасия.

"С одной стороны, никого лично не обидел, но с другой – ты комментатор на многомиллионную аудиторию, в том числе и детскую. Так что все, что не касается спорта, держи при себе или иди комментируй проекты типа "Дома-2", если язык чешется", – убежден Александр.

При этом многие рассуждения Иваницкого не оценили, найдя в его словах крайне опасные отсылки к мировому прошлому.

"Хорошая генетика? В истории уже был один австрийский художник, который топил за хорошую генетику", – напомнил Иван.

Кроме того, пользователи ринулись обсуждать самого самбиста Князькова, которому были посвящены слова комментатора. Многим он напомнил боксера Ивана Драго из фильма "Рокки-4", а ряд девушек даже признались, что действительно были бы не против стать его избранницей.