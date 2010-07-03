"Краснодар" и "Химки" забили девять голов на двоих. Это был самый яркий матч сезона

18 сентября "Краснодар" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги разгромил подмосковные "Химки" со счетом 7:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "быки" одержали самую крупную победу в своей истории.





"Краснодар" начал этот сезон, мягко говоря, неважно. Бронзовый призер предыдущего чемпионата России после пяти туров шел на десятом месте и чередовал уверенные победы с абсолютно невнятными поражениями. Пожалуй, хуже из бывших лидеров РПЛ выглядел только "Локомотив". Тем печальнее было то, что именно эти клубы должны представлять нашу страну в Лиге чемпионов.



Однако в пятницу "быки" подарили своим болельщикам надежду на успех в еврокубках, пусть и случилось это в битве с куда менее серьезным соперником, чем греческий ПАОК. "Краснодар" разнес "Химки", предпоследнюю команду в турнирной таблице Премьер-лиги. Но сделал это настолько уверенно, что побил свой рекорд результативности в российских турнирах.



С первых минут "быки" стали доставлять проблемы обороне "Химок". Игроки хозяйской команды больше владели мячом, но не могли распечатать ворота Ильи Лантратова, пока на 18-й минуте не заработали пенальти. Во время очередной атаки мяч в штрафной попал в руку Дмитрию Тихому, и главный арбитр Сергей Лапочкин, просмотрев видеоповтор, посчитал, что эпизод заслуживает одиннадцатиметрового.

Голкипер потащил удар с точки от Маркуса Берга, но швед оказался первым на добивании и открыл счет в матче. "Быки" продолжили давить и имели несколько неплохих шансов увеличить отрыв от "Химок". На 23-й минуте одна из таких попыток все же увенчалась успехом.



Первый гол после почти годичного перерыва из-за травмы забил Виктор Классон.



Тем не менее "Химки" не сдались и даже сумели отыграться. На 27-й минуте Аршак Корян добежал до штрафной и с дальней дистанции фантастически красиво пробил в девятку. А на 34-й минуте пенальти заработала уже подмосковная команда – рукой в штрафной сыграл Тонни де Вильена.



Аршак Корян забить с одиннадцати метров не смог, но судья попросил перебить пенальти – Матвей Сафонов раньше времени вышел за линию во время удара. И уже со второй попытки Корян сравнял счет. Правда, радость химчан была недолгой. На 45-й минуте "Краснодар" вновь вышел вперед. Реми Кабелла прорвался по левому флангу и отпасовал в центр. Комбинацию замкнул Виктор Классон, вслед за Коряном оформив дубль в матче.

Во втором тайме "Краснодар" окончательно добил "Химки". На 49-й минуте Кристоффер Олссон выдал красивейшую передачу на Берга, тот переиграл Лантратова, но судья зафиксировал офсайд. Однако спустя всего три минуты "быки" забили четвертый мяч уже по всем правилам.



Кристиан Рамирес забросил снаряд в штрафную, а Вильена с близкого расстояния расстрелял вратаря "Химок".



Через еще десять минут последовал и пятый гол. Вандерсон с фланга отдавал в центр, Классон изящно пяткой скинул мяч под удар, а Реми Кабелла отправил снаряд в дальний угол. На 74-й минуте Классон выдал еще более хитроумный и дерзкий пас: спиной к воротам забросил мяч на Даниила Уткина, который забил шестой гол "Краснодара". На 89-й минуте финальный счет установил Магомед-Шапи Сулейманов, оказавшийся первым на добивании после затяжной комбинации и удара Олссона.



"Краснодар" выдал невероятный матч, нанеся по воротам "Химок" 29 (!) ударов, 19 из которых пришлись в створ. С точки зрения созданных моментов эта игра стала самой яркой и однозначно самой результативной встречей сезона. Благодаря разгрому химчан краснодарский клуб временно поднялся на третью строчку турнирной таблицы, подвинув с этого места московский "Спартак".

"Химки" же по-прежнему занимают предпоследнюю позицию, имея в своем активе всего три очка в восьми матчах. Весьма вероятно, что игра с "быкам" станет для наставника подмосковного клуба Дмитрия Гунько последней. 21 сентября должна состояться встреча с министром спорта Московской области, на которой решится дальнейшая судьба тренерского штаба и, возможно, менеджмента "Химок".