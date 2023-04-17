Фаворита нет? Возьмет ли ЦСКА Кубок Гагарина в битве с "Ак Баром"

17 апреля начнется финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Гагарина сойдутся столичный ЦСКА и казанский "Ак Барс". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, кого считать фаворитом противостояния и почему плей-офф КХЛ нуждается в реформе.



Есть вещи плохо прогнозируемые, есть – вполне ожидаемые, а есть Кубок Гагарина. Турнир, созданный в конце 2000-х как наш ответ североамериканскому Кубку Стэнли, по задумке инициаторов, должен был придать КХЛ дополнительный интерес. А главное – подарить шанс андердогам на ключевой трофей сезона.

И поначалу это работало: можно вспомнить хотя бы финалы с участием подмосковных ХК МВД и "Атланта", а также пражского "Льва". Более того, когда-то плей-офф Западной конференции был более захватывающим и интригующим, чем развитие событий на Востоке.

Но вот уже без малого десять лет Кубок Гагарина – это первенство, которое не имеет почти никакого смысла аккурат до финальной серии. И только там начинаются хоть сколько-нибудь неожиданные сюжетные повороты.

Да, наверное, это не совсем справедливое утверждение: все-таки Восток продолжает удивлять, даже в первых раундах. Чего только стоит владивостокский "Адмирал", который сумел на старте плей-офф одолеть уфимский "Салават Юлаев" и впервые в истории выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. Но вся эта пестрота с лихвой компенсируется стабильной до ужаса ситуацией на Западе. О каком разнообразии может идти речь, если в последних семи финалах конференции из восьми между собой играли ЦСКА и СКА, и в шести случаях победителями выходили московские армейцы?

Постепенно Восток по уровню предсказуемости подтягивается к своим визави с Запада. Если посмотреть на котировки букмекеров перед стартом регулярного чемпионата КХЛ осенью 2022 года, главными фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина называли ЦСКА и "Ак Барс". Вот так сюрприз по итогу.

При этом стоит признать, что в лиге на эту проблему уже давно обратили внимание. Более того, накануне старта финальной серии руководство КХЛ решило со следующего сезона ввести перекрестный плей-офф. Формат предполагает, что команды с Востока и Запада отныне будут перемешиваться. Правда, только со второго раунда. Но все равно это значит главное – никаких из года в год повторяющихся серий ЦСКА – СКА на Западе и "Авангард" – "Ак Барс" на Востоке.

Может быть, это породит другие проблемы (например, долгие перелеты в столь короткий промежуток времени негативно скажутся на состоянии хоккеистов), но с другой стороны это действительно может стать решением застоявшегося положения дел. Во всяком случае, попробовать стоит.



Если же абстрагироваться от негодования по поводу предсказуемости турнира и сосредоточиться исключительно на спортивной составляющей, можно сказать с уверенностью, что финальная серия все-таки обещает быть напряженной. ЦСКА считается номинальным фаворитом. И это вполне понятно, ведь команда Сергея Федорова – действующий обладатель Кубка Гагарина.

Помимо этого, в пользу армейцев говорит тот факт, что три из пяти главных бомбардиров плей-офф – игроки московского клуба. Поэтому мало что могло бы помешать ЦСКА защитить свой титул. Если бы не сильные стороны "Ак Барса".

Нападение красно-синих заблистало в плей-офф. Но атака казанцев во главе с Александром Радуловым стала одной из лучших в регулярном чемпионате. Да и в плей-офф казанцы тоже успели зажечь.

За "Ак Барс" говорит и опыт Зинэтулы Билялетдинова – поистине уникального тренера, с которым казанский клуб выиграл все три главных титула КХЛ. Причем еще и на разных этапах своей истории – в 2008, 2009 и 2018-м годах.

Да и ЦСКА, несмотря на мнение букмекеров, сложно назвать первым номером в противостоянии с "Ак Барсом": армейцы с трудом прошли "Северсталь" и "Локомотив", а серия со СКА, даже с учетом упомянутых выше исторических перипетий, оказалась для москвичей непростой. Поэтому в финале нас ждет по-настоящему равная борьба.

И, хочется надеяться, яркая битва от двух главных команд российского хоккея прямо сейчас.

