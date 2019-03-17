Как прошел матч "Спартак" – "Зенит"

17 марта состоялся центральный матч 20-го тура Российской премьер-лиги. Московский "Спартак" на стадионе "Открытие Арена" принимал петербургский "Зенит". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, чем закончилось дерби двух столиц.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Интрига в чемпионской гонке Российской премьер-лиги не только не ослабевает, но и, кажется, лишь растет с каждым новым туром. Вчера ЦСКА обыграл "Урал" с минимальным счетом и выбился на вторую строчку в турнирной таблице, опередив "Краснодар". А в сегодняшнем матче "Локомотив" на своем поле одолел "быков" и сместил их даже с третьего места.

Тем более интересно было, как поменяет ситуацию в таблице матч "Спартака" и "Зенита". "Сине-бело-голубые" имели все шансы воспользоваться осечкой "черно-зеленых" и оторваться от ближайшего преследователя на семь очков. "Спартак", в свою очередь, мог сравняться по очкам с "Краснодаром" и "Локомотивом", вернувшись в борьбу за медали.

Первый матч между командами Сергея Семака и тогда еще Массимо Карреры закончился со счетом 0:0. К слову, до сегодняшнего дня для "Зенита" это была единственная ничья в нынешнем сезоне РПЛ. Та встреча запомнилась очень сухой игрой, не слишком большим количеством моментов (что, в общем-то, понятно по счету) и очень низкой реализацией.

Второе дерби между Москвой и Петербургом обещало быть гораздо более интересным. Как минимум, потому что Массимо Каррера, выводивший команду в качестве главного тренера в первой встрече, присутствовал и на ответной игре. Да, бывший наставник "красно-белых", подаривший в 2017 году "Спартаку" чемпионство, приехал в Москву (к друзьям, как утверждал Массимо) и заодно побывал на игре "Локо" и "Краснодара".

Конечно же, не мог экс-тренер "Спартака" пропустить игру своего бывшего клуба и "Зенита". Болельщики "красно-белых" встретили Карреру овациями и кричалками, Массимо ответил им взаимностью. Однако и помимо этого игра чисто с футбольной точки зрения оказалась достаточно яркой. Уже на четвертой минуте матча опасный момент возник у "Спартака", причем случилось это после атаки "Зенита". Лоренсо Мельгарехо убежал в контратаку к штрафной "сине-бело-голубых", качнул защитников и пробил, но мяч прошел рядом со штангой.

Тем не менее одна из следующих атак увенчалась успехом. На 13-й минуте "Спартак" организовал отличную комбинацию. Софьян Ханни забросил мяч на левый фланг, где Александр Ташаев в касание отпасовал головой в центр. Передачу замкнул Денис Глушаков, опередив в моменте опорника "Зенита" Вильмара Барриоса. По иронии судьбы, именно Барриос спустя меньше чем 15 минут забил ответный мяч. И именно из-за Глушакова.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Артем Дзюба на правом фланге поборолся за мяч, отдал поперечный пас на Эмилиано Ригони, а тот – дальше на Сердара Азмуна. Иранец развернулся и попытался пробить, но мяч отскочил к Барриосу, которого не прикрыл капитан "Спартака" (он в этот момент, ничего не подозревая, совершал моцион в окрестностях собственной штрафной). Колумбиец недолго думая пробил в левый нижний угол и тем самым сравнял счет в матче.

Но на этом, как можно было бы судить по итоговому счету, игра не закончилась. Во втором тайме каждая из команда имела как минимум по одному почти стопроцентному моменту для гола. На 60-й минуте близок к забитому мячу был "Зенит". Ярослав Ракицкий с середины поля сделал великолепный заброс вперед. На передачу откликнулся Юрий Жирков, который добежал до лицевой линии и навесил в штрафную. А на дальней штанге был абсолютно никем не прикрытый Ригони. Однако аргентинцу не повезло: он пробил с ходу, но угодил в каркас ворот.

Через пять минут уже "Спартак" мог выйти вперед. Георгий Джикия навешивал в штрафную, где Мельгарехо оторвался от Жиркова и пробил головой. Но мяч прошел выше. На 65-й минуте "Зенит" со стандарта все-таки забил второй гол, однако мяч справедливо был отменен: Бранислав Иванович во время исполнения штрафного толкнул в спину защитника "красно-белых". В концовке встречи хозяева поля были ближе к победе, однако так и не хватило сил для того, чтобы забить еще один мяч. Возможно, тем лучше: интрига в чемпионате спасена, и за десять туров до конца сезона все еще ничего не ясно.

Тимур Фехретдинов