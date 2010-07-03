Матч "Спартак" – "Зенит" завершился ничьей

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На стадионе "Открытие-Арена" вечером 17 марта прошел матч 20-го тура РПЛ. "Спартак" играл против санкт-петербургского "Зенита".

На 13-й минуте матча Денис Глушаков забил первый гол в ворота "Зенита" (это стал 1500-й гол московского клуба в чемпионатах России). На 27-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сравнял счет. Таким образом, игра завершилась со счетом 1:1.

В составе "красно-белых" были: Александр Селихов (вратарь), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Глушаков (капитан), Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Луис Адриано.

В составе "Зенита": Андрей Лунев (вратарь), Бранислав Иванович (капитан), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Артем Дзюба.