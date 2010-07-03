Матч "Спартак" – "Зенит" завершился ничьей

На стадионе "Открытие-Арена" вечером 17 марта прошел матч 20-го тура РПЛ. "Спартак" играл против санкт-петербургского "Зенита".
На 13-й минуте матча Денис Глушаков забил первый гол в ворота "Зенита" (это стал 1500-й гол московского клуба в чемпионатах России). На 27-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сравнял счет. Таким образом, игра завершилась со счетом 1:1.
В составе "красно-белых" были: Александр Селихов (вратарь), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Глушаков (капитан), Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Луис Адриано.
В составе "Зенита": Андрей Лунев (вратарь), Бранислав Иванович (капитан), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.