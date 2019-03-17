Матч "Спартак" – "Зенит" проходит на стадионе "Открытие-Арена"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На стадионе "Открытие-Арена" проходит матч 20-го тура Российской премьер-лиги. "Спартак" играет против санкт-петербургского "Зенита".

На 13-й минуте матча Денис Глушаков забил первый гол в ворота "Зенита" (это стал 1500-й гол московского клуба в чемпионатах России). На 27-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос выравнивает счет.

В составе "красно-белых": Александр Селихов (вратарь), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Глушаков (капитан), Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Луис Адриано.

Состав "Зенита": Андрей Лунев (вратарь), Бранислав Иванович (капитан), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Сейчас "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав после 19 туров 40 очков. "Спартак" располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Матч первого круга в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.

В российской истории команды встречались между собой 54 раза, 20 побед на счету "Зенита", 19 раз выигрывал "Спартак" и 15 игр завершились вничью.

Ранее сообщалось, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба "Спартак" для профилактики драки в ходе предстоящего матча. Среди фанатов образовался раскол из-за отношения к решениям руководства клуба. Источник в правоохранительных органах указал, что ситуация усугубляется тем, что на матч приглашен бывший главный тренер команды Массимо Каррера. Его приход может подстегнуть беспорядки на трибунах.

Полиция опасается беспорядков на матче "Спартак" – "Зенит"

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил "Краснодар" на "РЖД-Арене" со счетом 1:0 в матче. В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию.