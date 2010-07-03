В МВД опровергли сообщения о драке футбольных фанатов

Столичные правоохранители опровергли информацию, опубликованную в популярных telegram-каналах, о драке между футбольными болельщиками "Спартака" и "Зенита" в трамвае.
"Информация о массовой драке в трамвае в Сокольниках не соответствует действительности. Произошла словесная перепалка между болельщиками двух команд", – говорится на сайте столичного главка МВД.
Спор, по данным правоохранителей, продолжался около 30 секунд, после чего одна из сторон покинула транспортное средство. Данных о пострадавших не поступало.
В воскресенье, 17 марта, столичный футбольный клуб "Спартак" принимает у себя в гостях питерский "Зенит". Встреча принципиальных соперников начнется на домашнем стадионе красно-белых в 19 часов.
Сейчас "Зенит" лидирует в Чемпионате России. "Спартак" отстает на восемь очков, располагаясь на четвертой строчке. Московская команда сохраняет шансы на чемпионство.
ТАСС сообщает, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба "Спартак" для профилактики драки в ходе предстоящего матча. Среди фанатов образовался раскол из-за отношения к решениях руководства клуба.
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