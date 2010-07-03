На матч "Спартака" с "Зенитом" пригласили Массимо Карреру

На матч столичного "Спартака" с питерским "Зенитом" пригласили Массимо Карреру

В воскресенье, 17 марта, столичный футбольный клуб "Спартак" принимает у себя в гостях питерский "Зенит". Встреча принципиальных соперников начнется на домашнем стадионе красно-белых в 19 часов.

Сейчас "Зенит" лидирует в Чемпионате России. "Спартак" отстает на восемь очков, располагаясь на четвертой строчке. Московская команда сохраняет шансы на чемпионство.

В Москву прилетел Массимо Каррера, сообщает телеканал Москва 24. "Спартак" пригласил своего бывшего тренера на матч с "Зенитом" в президентскую ложу.

В Москве сегодня сыграет еще один столичный клуб. Действующий чемпион России "Локомотив" встретится с командой "Краснодар". Железнодорожники сейчас на пятой строчке, в случае победы догонят краснодарцев по набранным очкам.