"Локомотив" выиграл у "Краснодара" в чемпионате России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура РПЛ. Игра проходила на "РЖД-Арене" в Москве.

Гол забил Антон Миранчук (68-я минута матча, с пенальти). На 68-й минуте полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален с поля. Его удалили за вторую желтую карточку.

Миранчук в седьмой раз отличился за "Локомотив" в 17 матчах текущего чемпионата. На данный момент это лучший бомбардир команды.

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" впервые за полтора года. Предыдущая победа была достигнута 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0.