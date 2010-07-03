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18:47

"Локомотив" выиграл у "Краснодара" в чемпионате России

спорт

18:47

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура РПЛ. Игра проходила на "РЖД-Арене" в Москве.

Гол забил Антон Миранчук (68-я минута матча, с пенальти). На 68-й минуте полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален с поля. Его удалили за вторую желтую карточку.

Миранчук в седьмой раз отличился за "Локомотив" в 17 матчах текущего чемпионата. На данный момент это лучший бомбардир команды.

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" впервые за полтора года. Предыдущая победа была достигнута 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0.

спорт

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