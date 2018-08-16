Без Роналду и без Суперкубка: как "Атлетико" обыграл "Реал"

15 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между двумя мадридскими клубами – "Реалом" и "Атлетико". Сильнее в дополнительное время оказались подопечные Диего Симеоне. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как прошел этот матч, и почему монополия "Реала" в футболе официально закончилась.

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Перед финалом последней Лиги чемпионов я написал, что гегемония "Реала" в самом значимом европейском турнире – это катастрофа современного футбола. "Сливочные", как и предполагалось, закономерно взяли третий титул ЛЧ подряд. Пусть этому и помог голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус. Но в тот момент никто не мог спрогнозировать, что будет после финала. А после был уход Зинедина Зидана с поста главного тренера. Затем – решение главной звезды "Реала" Криштиану Роналду покинуть клуб и его последующий переход в итальянский "Ювентус".

Причины этих событий были разными, но итог оказался один – мадридский клуб перестал существовать в том виде, в котором мы его знали последние пять лет. И как ни пытался президент "Реала" Флорентино Перес показать, что все находится под контролем, и что оставшиеся игроки вполне складываются в боеспособный состав, это было далеко от правды. Молодые и талантливые игроки вроде Марко Асенсио, Дани Себальоса и Борхи Майораля хорошо вписывались в игру, выходя на поле вместе с Криштиану. Но решать в одиночку, в отличие от Роналду, они не умеют.

Приглашение на пост Хулена Лопетеги лишь усугубило ситуацию. Мадридский клуб решил объявить о подписании специалиста прямо во время начала чемпионата мира по футболу. И все бы ничего, если бы а) Лопетеги не был тренером сборной Испании; б) не продлил перед ЧМ контракт до 2020 года. Естественно, после анонса "Реала" Лопетеги сразу же сняли с поста тренера "красной фурии" и отправили смотреть за играми сборной уже не со скамейки, а по телевизору. При этом национальная команда раскололась из-за того, что часть игроков поддержала уволенного наставника, а другая заявила, что федерация футбола Испании поступила верно.

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Матч за Суперкубок стал для Лопетеги первой официальной игрой в качестве тренера "Реала". И начался поединок под его руководством попросту чудовищно. Уже на первой минуте Диего Коста после длинного заброса Диего Година убежал в атаку, пробил почти с нулевого угла и забил. В этой ситуации ошиблись и защитники "сливочных", и голкипер Кейлор Навас, который неудачно сложился в попытке отбить мяч. Однако на 27-й минуте "Реал" смог отыграться. Гарет Бэйл устроил забег по правому флангу, навесил в штрафную, где защитников "Атлетико" переиграл Карим Бензема.

Во втором тайме "королевский" клуб смотрелся предпочтительнее. Навал в атаке вылился в ошибку защитников в собственной штрафной. Хуанфран после подачи с углового сыграл рукой, за что в ворота "Атлетико" сиюминутно был назначен пенальти. Серхио Рамос, который исполнил одиннадцатиметровый, не оставил шансов Яну Облаку, разведя вратаря и мяч по разным углам. Но "матрасники" все же сравняли счет на 79-й минуте. Хуанфран поборолся за мяч на правом фланге, перевел его в штрафную, где за снаряд смог зацепиться Анхель Корреа. А первым на передачу аргентинца откликнулся Диего Коста, который в результате оформил дубль.

В основное время команды так и не определили победителя, матч перешел на овертайм. И здесь по закону жанра "Реал" должен был разобраться с "Атлетико". Так было в финале Лиги чемпионов, когда при счете 1:1 "сливочные" додавили "матрасников" и забили еще три. Или в финале ЛЧ 2016 года, когда победа была добыта в серии пенальти. Но, видимо, "Атлетико" решил, что с него хватит, и настало время вендетты. И шансы для этого в итоге не заставили себя долго ждать.

Фото: AP/Pavel Golovkin

На 98-й минуте при выходе из обороны ошиблась защита "Реала". Серхио Рамос отдал короткий пас Рафаэлю Варану, у которого тут же отобрал мяч Томас Парти. Небольшая комбинация с Диего Костой, и Парти скинул мяч в центр, где с лета мощно и точно пробил Сауль – 3:2. А под конец первого экстра-тайма "Атлетико" забил еще один. Диего Коста переиграл на левом фланге Даниэля Карвахаля, сместился в центр и отпасовал Витоло. Тот в касание сыграл на Коке, который отправил мяч низом в противоход Навасу.

После этого "Атлетико" уже не позволил "Реалу" создать какой бы то ни было момент у своих ворот. По большому счету "сливочные" оказались к этому и не способны. Суперкубковый матч – лишь лакмусовая бумажка для всего будущего сезона "королевского" клуба. "Реал" не сломался без Роналду и Зидана. Но перестал быть поистине уникальной командой с непоколебимым характером. Что наиболее показательно как раз на контрасте с Диего Симеоне и его игроками. А впереди еще чемпионат Испании, где все нелегко было и у Зидана. Без него же будет еще сложнее.

Тимур Фехретдинов