Греки одолели гладиатора: как "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов

Во вторник московский "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с греческим ПАОКом. Учитывая результат первой игры (2:3), "красно-белые" вылетели из ЛЧ, однако сыграют в Лиге Европы. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему ключевым стал первый матч в Греции и что стало переломным моментом второй игры.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Матч с ПАОКом в Салониках выдался для московской команды ужасным во всех смыслах. Первая причина – закрытие гостевой трибуны для болельщиков "Спартака". По решению УЕФА, вынесенного после игры с "Атлетиком" из Бильбао, "красно-белые" должны были провести матч на выезде без зрителей. А, значит, пройти на стадион фанаты "Спартака" могли лишь незаконно. Хотя даже те, кто попытались бы это сделать, должны были быть либо героями, либо сумасшедшими. Почему? А это уже вторая причина – болельщики ПАОКа.

Греческий футбол в принципе славится своей "отмороженностью" в плане культуры боления. Матчи "Олимпиакоса", АЕКа или "Панатинаикоса" редко заканчиваются чем-то хорошим. Горящие файеры, заволакивающие дымом весь стадион, выбегающие на поле хулиганы... В этой ситуации в отношении футболистов вспоминается мем "Можно, я уже пойду?" Но иногда бывает еще хуже – когда приходится не уходить, а буквально убегать в подтрибунное помещение.

На первый план в греческом футболе выходят желания ультрас, которые обычно просты – сеять хаос. И фанаты ПАОКа в этом плане – не исключение. А, возможно, даже самый наглядный образец. Болельщики "черно-белых" не только напали на тех россиян, которые рискнули приехать в Грецию, чтобы поддержать "Спартак", но и атаковали наших журналистов. Конечно, ПАОК обвинил российскую прессу в провокациях. Но зная, что творится в греческом чемпионате, верится в эту версию с трудом.

Третья и последняя причина – это уже непосредственно футбол. "Спартак" смог забить уже на седьмой минуте. А на 17-й – удвоить счет. Но затем что-то пошло не так. Причем камбэк случился еще до перерыва. За 15 минут до него "красно-белые" получили в свои ворота пенальти, который ПАОК успешно реализовал. А затем "орлы" накидали москвичам еще два. И "Спартак" до конца матча так и не смог ничем ответить. Несмотря на то, что шанс был железобетонный – на 70-й минуте судья назначил одиннадцатиметровый. Но вратарь ПАОКа взял удар Квинси Промеса.

Вполне логично, что игра в Москве обязана была быть жаркой и нервной. Правда, матч определенно пошел не по сценарию "красно-белых". ПАОК действовал размеренно и по счету, тогда как "Спартак" пытался играть агрессивно, но без особой осмысленности впереди. Итогом этой излишней грубости стало то, что на 32-й минуте московская команда осталась в меньшинстве. Луис Адриано получил прямую красную карточку за удар локтем Хосе Креспо. А "красно-белые", которым необходимо забивать гол, вынуждены были перестраиваться под игру с одним нападающим.

Станислав Красильников/ТАСС

ПАОК закономерно стал проводить больше времени в атаке. Активнее всех оказался Димитриос Пелькас, который нанес как минимум пять ударов по воротам Александра Максименко. "Спартак" же лишь изредка пытался выбрать удачный момент, чтобы убежать в контратаку. Самую опасную ситуацию "красно-белые" смогли создать на 69-й минуте. Александр Самедов совершил успешный отбор и пробежал по левому флангу, после чего отдал пас низом в центр. Набежавший Зе Луиш мощно пробил по мячу, но снаряд прошел сильно выше ворот.

"Спартак" до конца игры так и не смог нанести ни одного удара в створ. Всего же нанес семь. Столько же, сколько ПАОК пробил в створ. Очевидно, что наиболее значимым моментом второй игры стало удаление Адриано. Не соверши бразилец этого грубого и ненужного фола, возможно, команда Массимо Карреры смогла бы вскрыть оборону ПАОКа. Но вдесятером все планы итальянского тренера пошли прахом. У "красно-белых" просто не получилось открыть второе дыхание. И даже домашние стены не помогли.

Теперь "Спартак" ждет Лига Европы, где москвичи сразу сыграют в групповом этапе. А с кем – узнаем на жеребьевке 31 августа.

Тимур Фехретдинов