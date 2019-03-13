Чего ждать от четвертьфинала Кубка Гагарина: прогнозы второго раунда плей-офф КХЛ

13 марта начнется второй раунд Кубка Гагарина. Первый этап плей-офф Континентальной хоккейной лиги не подарил особых сюрпризов на Западе, однако удивил результатами на Востоке. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, чего стоит ждать от следующей стадии главного турнира КХЛ.

Восток:

"Автомобилист" – "Салават Юлаев"



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Екатеринбургский "Автомобилист" в первом раунде плей-офф в одну калитку вынес челябинский "Трактор". Для победы над "медведями" чемпиону Восточной конференции хватило всего четырех матчей. Причем если первые две встречи "Автомобилист" выиграл с серьезным преимуществом, то в третьем поединке все решилось в овертайме, а в четвертой игре екатеринбуржцы одержали победу с минимальным перевесом – 4:3.

Что касается "Салавата", то неожиданно для многих он одолел в 1/8 финала магнитогорский "Металлург". В первой игре "лисы" победили в дополнительное время, затем два поединка подряд сильнее оказывались уфимцы, причем с крупным счетом – сначала 4:1, потом 5:1. А в оставшихся матчах все вновь решили овертаймы. И серия осталась за "Салаватом".

В противостоянии уфимского и екатеринбургского клубов предпочтительнее выглядит именно последний. "Автомобилист" одержал победы в обеих встречах в регулярном чемпионате против "Салавата". Конечно, стоит сделать скидку на то, что в плей-офф будет все по-другому и что Восток непредсказуем. Но, скорее всего, победителем этой битвы выйдет "Авто".

Прогноз: 4:3

"Барыс" – "Авангард"



Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Барыс" – единственная команда нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, которой понадобилось семь игр для того, чтобы пройти в следующий раунд. Клуб из Астаны боролся за путевку в четвертьфинал с нижегородским "Торпедо". С легкостью обыграв своего соперника в первом матче, в следующей игре казахстанский клуб едва не потерпел разгромное поражение.

Уступая по ходу встречи 0:4, "Барыс" совершил камбэк и перевел игру в овертайм. А там дожал нижегородскую команду. Однако "Торпедо" уперлось рогом (вернее, рогами) и смогло догнать "барсов" в серии, причем дважды. Все решил последний матч, вернее, даже последний период. "Барыс" выиграл с драматичным счетом 3:2, забросив победную шайбу за восемь минут до конца поединка.

"Авангард" закончил свою серию гораздо быстрее. Клубу из Омска (который, правда, в этом сезоне играет в Балашихе) понадобилось всего четыре матча для того, чтобы расправиться с действующим обладателем Кубка Гагарина – "Ак Барсом". Столь быстрый нокаут казанского клуба оказался полной неожиданностью для многих любителей российского хоккея.

Вполне возможно, что "Барыс" ждет не менее жесткий бой. Тренер "Авангарда" Боб Хартли уже заявил, что в плей-офф они намерены действовать, как Хабиб Нурмагомедов: играть от преимуществ и не выставлять напоказ свои слабости. Посмотрим, получится ли реализовать сказанное. Но пока что кажется, что победа в серии окажется за омским клубом.

Прогноз: 2:4

Запад:

ЦСКА – "Динамо"



Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В противостоянии ЦСКА и "Витязя" все оказалось вполне предсказуемым. Подольский клуб не оказал никакого сопротивления москвичам. В каждом из четырех матчей серии армейцы одержали убедительную победу и закономерно оказались в следующем раунде.

У другого московского клуба, "Динамо", серия выдалась куда сложнее. Финский "Йокерит" потерпел поражение от "бело-голубых" в двух стартовых поединках, но в третьей встрече смог вырвать победу в овертайме. Затем весы качнулись в сторону "Динамо", но вновь "Йокерит" сократил отставание, выиграв пятый поединок. Казалось, что финны могут побороться и сравнять счет в серии. Но в шестой игре московская команда разгромила "Йокерит" – 6:2.

В битве ЦСКА против "Динамо" сильнее выглядят армейцы. Команда Игоря Никитина дважды обыграла "бело-голубых" в регулярке, причем оба раза с крупным счетом. И хоть сам Никитин утверждает, что это было давно, ЦСКА знает, как побеждать "Динамо". Сможет ли тренерский штаб "Динамо" и игроки разобрать своего соперника так, чтобы победить ЦСКА?

Прогноз: 4:2

СКА – "Локомотив"



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Главным сюрпризом на Западе стал результат серии питерского СКА и московского "Спартака". То есть исход-то оказался предсказуемым, а вот то, как складывалось это противостояние, как минимум вызвало удивление. Большинство (в том числе и я) вполне закономерно предсказывало, что даже один выигранный "Спартаком" матч будет достижением. Но "красно-белые" оказались не лыком деланы и выиграли первую же игру серии, причем всухую. А затем еще одну.

Хоккеисты "Спартака" показали невиданную удаль и выложились на 200 процентов. К сожалению, больше чем на две игры "красно-белых" не хватило. В третьей встрече СКА разнес московскую команду, а в четвертой "Спартак" смог сравнять счет после 0:2, но проиграл в овертайме. Следующие две игры закончились с небольшим преимуществом питерского клуба и одинаковым счетом – 2:1 в пользу СКА.

"Локомотиву" тоже пришлось непросто в борьбе против ХК "Сочи". Серия ярославской команды закончилась с тем же счетом – 4:2. Но этот шестиматчевый бой проходил по абсолютно другому сценарию. В первых двух играх "железнодорожники" дома одержали две победы. Однако в гостях Ярославль потерпел два поражения кряду. Тем не менее "Локомотив" не дал шанса на интригу в серии и разнес "Сочи" в двух оставшихся встречах.

СКА против "Локомотива" – это настоящая битва, в которой может произойти все что угодно. Серия точно не ограничится четырьмя-пятью матчами, потому что никто из соперников просто так не сдаст этот бой. Фаворитом этого противостояния можно с натяжкой назвать СКА, однако "Локомотиву" вполне по силам пройти в следующий раунд.

Прогноз: 4:3

Тимур Фехретдинов