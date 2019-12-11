"Зенит" не смог, "Лейпциг" не помог. Как петербуржцы драматически вылетели из ЛЧ

11 декабря петербургский "Зенит" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:3 и вылетел из турнира. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как сине-бело-голубые за 45 минут проиграли не только путевку в плей-офф ЛЧ, но даже Лигу Европы.

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"Зенит" был едва ли не последней серьезной надеждой России в еврокубках. "Локомотив" в Лиге чемпионов боролся изо всех сил, но так и не смог что-либо противопоставить более опытным и мастеровитым "Байеру", "Ювентусу" и "Атлетико". У ЦСКА хоть и не имелось таких крутых соперников, но это не помешало армейцам с треском провалить групповой этап Лиги Европы. Оставались лишь "Зенит" и "Краснодар", которые претендовали на плей-офф ЛЧ и ЛЕ, соответственно. Но при всем уважении к команде Мурада Мусаева, удачное выступление в Лиге чемпионов, тем более в группе с португальцами, обошедшими нас в таблице коэффициентов, было гораздо ценнее.

Перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов расклады в группе G, куда попал "Зенит", оказались весьма запутанными. Пересказывать их достаточно подробно уже не имеет смысла, но если вкратце, то команде Сергея Семака нужно было во что бы то ни стало обыгрывать "Бенфику" – в таком случае петербуржцы гарантировали бы себе участие как минимум в Лиге Европы. Но даже при этом необходима была победа "Лейпцига" над "Лионом" – только тогда сине-бело-голубые получили бы путевку в плей-офф ЛЧ, причем уже независимо от результата матча с португальским клубом.

И все это почти произошло. Во всяком случае, за первые 45 минут. "Лейпциг" уверенно обыгрывал "Лион", забив два мяча, пусть и с пенальти. "Зенит" неуверенно, но все же держал оборону и довел игру до перерыва с нулями на табло. Этого с лихвой хватало, чтобы петербургская команда попала в следующую стадию Лиги чемпионов. Но в самом начале второго тайма все пошло наперекосяк. И "Зенит", и "Лейпциг" пропустили по мячу. Спустя десять минут сине-бело-голубые схлопотали в свои ворота еще и пенальти, а Дуглас Сантос был удален с поля. Хотя даже это было терпимо. Правда, теперь все шансы "Зенита" на сто процентов оказывались в руках немецкой команды.

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Но последние десять минут второго тайма разом превратили петербуржцев из триумфаторов в абсолютный ноль. "Бенфика" забила третий, а "Лион" между тем сравнял счет. Это значило, что французский клуб выходит в плей-офф Лиги чемпионов, португальцы занимают третье место и продолжат выступление уже в Лиге Европы, а "Зениту" остается довольствоваться последней строчкой в группе при равенстве очков с "Бенфикой". Ни российская, ни немецкая команда в концовке не смогли исправить счет, поэтому "Лейпциг" без вариантов прошел в ЛЧ дальше с первого места, а "Зенит" оказался ни с чем.

Можно было сказать, что это драматическая случайность. И отчасти это действительно так: слишком многое зависело в игре во вторник не от команды с берегов Невы. Обыграй "Лейпциг" в гостях "Лион" и вряд ли кто-то бы вообще стал вспоминать по весне, что в Лиссабоне "Зенит" потерпел разгромное поражение. Какая разница, если это уже в прошлом? Победителей не судят. Но сине-бело-голубые в игре с "Бенфикой" провели отвратительный второй тайм, не сделали того малого, что должны были. И, к сожалению, абсолютно заслуженно вылетели из еврокубков.

Поэтому теперь все, что остается "Зениту" – это залечивать раны и разбирать собственные ошибки, надеясь не повторить их в будущем. И, конечно же, готовиться к продолжению сезона в Российской премьер-лиге. Чтобы в следующем году пробовать свои силы в Лиге чемпионов по новой. А все, что остается нам – это верить в "Краснодар", который послезавтра сразится за путевку в плей-офф Лиги Европы с "Хетафе". В случае поражения "быков" этот сезон однозначно станет одной из худших еврокубковых кампаний последнего десятилетия, потому что тогда абсолютно все российские команды пролетят мимо евровесны. Впрочем, на фоне ситуации с баном всего российского спорта от WADA это выглядит уже не так страшно. Переживем.