"Спартак" и "Рейнджерс" на двоих забили семь голов в Лиге Европы. Что это было?

Московский "Спартак" в рамках матча четвертого тура Лиги Европы на своем поле принимал шотландский "Рейнджерс". Столичная команда трижды отыгрывалась и в итоге вырвала победу у клуба из Глазго. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о голевой феерии, которую устроили обе команды.

Сергей Фадеичев/ТАСС



Первый матч между "Спартаком" и "Рейнджерс" две недели назад закончился безголевой ничьей. То был еще и первый матч с новым тренером. Вернее, с исполняющим обязанности тренера – Раулем Рианчо, которого назначили вместо уволенного Массимо Карреры. Пожалуй, только этим и запомнилась встреча в Шотландии, так как опасные моменты в том поединке можно было пересчитать по пальцам.

Ответная игра получилась полной противоположностью. Несмотря на то, что Ни Рауль Рианчо, ни Стивен Джеррард не стали делать кардинальные перестановки в составах и тактических схемах, футбол, который их команды показали в четверг, иначе как убойным не назовешь. Как и день назад, в матче ЦСКА и "Ромы", первым пропустил российский клуб. На 5-й минуте шотландцы заработали угловой, игрок "Рейнджерс" вынудил Романа Еременко ошибиться и отправить мяч в собственные ворота.

На 22-й минуте "Спартак" отыгрался. Московский клуб мог сделать это чуть раньше, однако судья расценил падение Ивелина Попова в штрафной гостей как симуляцию и вместо одиннадцатиметрового показал игроку москвичей желтую карточку. Но это не помешало "Спартаку" сравнять счет. Все тот же Попов с правого фланга сделал отличную подачу в штрафную, где расторопнее всех оказался Лоренсо Мельгарехо, отправивший мяч в сетку.

Сергей Фадеичев/ТАСС



На этом футбольные "качели" только начали набирать свой ход. Потому что затем мячи залетали буквально один за другим. На 27-й минуте "Рейнджерс" снова повел. На этот раз отличился Даниэл Кандеяш. Оборона "Спартака" допустила чудовищную ошибку. Джон Флэнаган делал длинный заброс вперед, и португалец оказался буквально один на один с вратарем московского клуба. Разворот, удар в угол – и счет уже 2:1 в пользу команды Джеррарда.

На 35-й минуте "Спартак" отыгрался во второй раз, причем силами самого "Рейнджерс". Попов отдавал передачу на ход Николаю Рассказову, тот прошел по правому флангу и низом отпасовал в центр. Защитник шотландцев Коннор Голдсон выставил ногу в надежде выбить мяч в аут, однако вместо этого отправил снаряд точно в свои ворота. Голкиперу Алану Макгрегору оставалось лишь взглядом провожать летевший в сетку мяч.

Тем не менее до перерыва "Рейнджерс" снова вышел вперед. Москвичи вновь устроили проходной двор у своих ворот. Сначала Альфредо Морелос спокойно принял у штрафной отскочивший к нему мяч, а затем отдал его никем не прикрытому Гленну Миддлтону. Молодой шотландец оказался в идеальной позиции и мощно пробил в ближний угол. Максименко попытался сложиться, но не успел – мяч прошел под его корпусом.

Казалось, что во втором тайме накал игры спадет, но "Спартака" хватило еще на два гола. На 58-й минуте столичная команда сравняла счет – в третий (!) раз. Москвичи провели затяжную атаку, Роман Еременко с правого фланга навешивал в штрафную, Софьян Ханни попытался пробить с разворота, мяч отскочил, но тут на добивании сыграл Луис Адриано. Бразилец выпрыгнул и головой отправил снаряд в ворота.

Сергей Фадеичев/ТАСС



Спустя всего минуту "Спартак" наконец-то вышел вперед в матче. Ханни прорвался по центру, получил пространство на подходах к штрафной и решил воспользовался этой возможностью для удара. Несмотря на то, что выстрел был с довольно дальней дистанции (добрых 30 метров), помог рикошет от ноги защитника и то, что Макгрегор вышел из ворот слишком далеко.

После забитого мяча команда Рианчо имела еще несколько отличных голевых моментов, но в первой ситуации "Рейнджерс" спасла перекладина, а во второй арбитр вновь решил не назначать в ворота шотландцев очевидный пенальти за фол на Мельгарехо. Вместо этого судья, как и до этого Попову, показал парагвайцу "горчичник".

Справедливости ради, удача помогла в концовке встречи и самому "Спартаку". В последнюю пятиминутку подопечные Джеррарда стали усиленно атаковать ворота хозяев. Практически во всех моментах безукоризненно сыграла защита москвичей, однако на четвертой добавленной минуте "Спартак" все же спасла перекладина после удара Николы Катича.

Таким образом, "красно-белые" вышли на второе место в группе G и сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Впереди у "Спартака" домашний матч против австрийского "Рапида", с которым по силам брать три очка, а также тяжелая выездная игра против "Вильярреала". Тем не менее испанцы не представляются непобедимым соперником. Их можно (как показала игра в Москве) и нужно побеждать. Правда, перед этим поработать над игрой в обороне.

Тимур Фехретдинов