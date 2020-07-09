Два гола и удаление Тедеско. Как "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом"

8 июля "Спартак" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги принимал "Локомотив". Встреча завершилась боевой ничьей – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло столичное дерби.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

И "Спартак", и "Локомотив" – команды, в которых в концовке этого сезона решили рубануть с плеча. В первой убрали не успевшего свести с ума фанатов гендиректора, во второй – безмерно авторитетного главного тренера. Но если железнодорожники рассчитывали (и пока рассчитывают) на Лигу чемпионов и менять легендарного Юрия Семина на Марко Николича было, мягко говоря, смелой авантюрой, то увольнение Томаса Цорна из "Спартака" уже особо не играло роли. Тем более, что на это место в итоге пришел гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, чей теперь уже бывший клуб при бюджете в шесть раз меньше оказался на строчку выше красно-белых.

Вполне возможно, что это именно тот антикризисный менеджер, о котором мечтал владелец "Спартака" Леонид Федун, и Газизов действительно изменит московский клуб – во всяком случае, хотелось бы в это верить. Но это дела будущего. А в настоящем и "Спартак", и "Локомотив" не то чтобы на подъеме. В предпоследнем туре железнодорожники на своем поле потеряли очки, сыграв нулевую ничью с "Сочи". А красно-белые и вовсе проиграли "Тамбову". Так что обе команды подходили к очному противостоянию в не самом положительном настрое. И это сказалось на качестве дерби – несмотря на два забитых гола, игра вышла не слишком содержательной.

Уже на первой минуте отличный момент создал Жоао Марио. Однако мяч после рикошета от Николая Рассказова ушел на угловой. На седьмой минуте ответил "Спартак": железнодорожники ошиблись в обороне, Джордан Ларссон оказался с мячом в штрафной, развернулся и пробил по воротам – выручил Антон Коченков. На 25-й минуте Зелимхан Бакаев раскатал перспективную атаку, отдал на Ларссона, а тот – на Эсекьеля Понсе, но снова мяч перехватил вратарь "Локомотива". Еще более опасный момент спустя минут организовал Бакаев, выйдя практически один на один. Но снова оказался на высоте Коченков.

На 38-й минуте "Спартак" все-таки забил: Айртон мягко навесил в штрафную, а Понсе пробил головой точно в угол. Однако почти сразу же "Локомотив" сравнял счет. На 40-й минуте Наиль Умяров свалил в штрафной Алексея Миранчука, за что арбитр Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый удар. С ним категорически не согласился главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Немецкий специалист чересчур эмоционально отреагировал на решение судьи, за что тут же получил от того две желтые карточки и удаление. Даже после этого Тедеско не хотел успокаиваться и уходя в подтрибунное помещение напоследок ударил по экрану системы VAR. Пенальти же реализовал Алексей Миранчук.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Во втором тайме активнее в плане моментов был "Локомотив". Но до голов не дошло ни у одной, ни у другой команды. Пожалуй, самый опасный момент после перерыва случился на 80-й минуте: после подачи углового железнодорожниками мяч оказался Эдера. Но португалец по какой-то причине не стал бить, замешкался и отдал мяч Алексею Миранчуку. Тот пробил, но снаряд прошел рядом со штангой. В итоге матч так и закончился ничьей, а главным событием поединка стало послематчевое выступление Тедеско, на котором он обвинил корпус арбитров в предвзятости, заявив, что "судьи убивают "Спартак".

Что ж, заявление сильное, и эмоции тренера красно-белых понятны. Но подобные пассажи Тедеско только усугубляют ситуацию и выглядят, скорее, как агония. Учитывая уход гендиректора Томаса Цорна, который и пригласил немецкого специалиста в стан красно-белых, положение Доменико сейчас крайне шаткое. И не исключено, что Газизов уже в скором времени решит сменить Тедеско на более подходящую, по его мнению, кандидатуру. Что до Николича, то для него это уже третья ничья подряд. И пока что не видно, для чего Семина стоило менять на сербского тренера в концовке сезона. Хочется верить, что получится увидеть это в оставшихся играх.