Как двухматчевые противостояния сделали Кубок России еще скучнее

В среду состоялись первые матчи четвертьфинала Кубка России (не считая поединка между Оренбургом и Арсеналом, который был сыгран неделей ранее). Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как прошли матчи с участием московских команд и почему смотреть турнир стало еще тяжелее.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Организовать три матча в один день – не такая проблема для любого европейского (и даже российского) турнира. Пусть даже в будний день и в одном часовом поясе. Поставить самый ранний матч на шесть вечера, второй – на восемь, третий – на десять. Конечно, у этого есть свои минусы: первая встреча начинается слишком рано, когда многие из болельщиков еще не могут вырваться с работы; последняя игра, наоборот, стартует слишком поздно, с нее сложно добираться домой, да и на следующий день, опять же, работа.

Но чисто теоретически можно было бы поступить так: первым матчем вечера поставить "Локомотив" – "Рубин" (все равно не соберет много болельщиков – как хозяев, так и гостей), второй – игру "Спартака" и "Урала", а третьей – матч "Краснодара" и "Ростова", поскольку там даже в десять часов было бы достаточно тепло для качественного футбола. Но, возможно, в РФС посчитали подобную схему излишне инновационной и назначили матчи не только в один день, но и в одно время.

Даже в УЕФА уже осознали свою ошибку и стали передвигать игры Лиги чемпионов, чтобы не приходилось одновременно смотреть разные матчи на двух (а то и на трех) девайсах. Но возможность почувствовать себя Цезарем или Жан-Полем Сартром – это еще цветочки. Стремясь поднять престиж Кубка России после того, как в прошлом году победителем турнира стал "Тосно", РФС решил вернуть двухматчевые противостояния с четвертьфинала. И таким образом напрочь убил какой-либо здравый смысл и хотя бы подобие интриги.

Для примера можно было бы привести оба сегодняшних матча с участием столичных команд. Пожалуй, более показательный – игра "Локомотива" и "Рубина". Хозяева выставили полурезервный состав: на поле появились Дмитрий Тарасов, Михаил Лысов и Борис Ротенберг. Последний уже на 16-й минуте получил травму и был заменен Рифатом Жемалетдиновым.

Футбол вышел откровенно натужным. Чаще всего моменты возникали не из-за комбинационных атак или контратак, а из-за ошибок соперника. Например, на 19-й минуте едва не забил "Локомотив" после того, как вратарь "Рубина" Егор Бабурин выбил мяч прямо в Эдера. Только по счастливой случайности снаряд не отлетел в ворота.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС



В итоге единственный гол был забит на 54-й минуте. Вышедший на замену Антон Миранчук заработал штрафной. С навеса Мануэла Фернандеша со стандарта мяч пришел к Эдеру. Тот между защитников смог отпасовать на Ведрана Чорлуку, который с метра расстрелял ворота Егора Бабурина. На 74-й минуте Сердар Азмун забил ответный мяч, но он не был засчитан, так как иранец в момент удара оказался в офсайде.

Что касается игры "Спартака" и "Урала", то там было чуть повеселее. Команды имели обоюдоострые ситуации в первом тайме, но до голов дело дошло лишь во втором, когда оба клуба начали играть в открытый и быстрый футбол. На 47-й минуте "Спартак" выдал невероятную комбинацию. Николай Рассказов прорвался по флангу, отдал передачу на Луиса Адриано. Бразилец отпасовал пяткой на Софьяна Ханни, однако тот промазал из убойной позиции.

Но спустя всего минуту он в полной мере реабилитировался за этот момент. Хозяева снова были в атаке, зашли в штрафную. И тут защитники "Урала" не поняли друг друга, так что в итоге мяч оказался у Ханни, который в этот раз ударил наверняка и отправил мяч в самый угол. Гости имели множество шансов отыграться, но реализовать смогли лишь один. "Урал" сравнял счет на 67-й минуте. С фланга навесил в штрафную Михаил Меркулов, игроки "Спартака" прокараулили Владимира Ильина, который выпрыгнул из-за защитников и отправил мяч в сетку.

Что значат сегодняшние результаты для "Локомотива" и "Спартака"? Абсолютно ничего. Для красно-белых противостояние по сути сократилось до одного матча. Пусть "Урал" забил гол в гостях, это не выглядит серьезной форой, тем более в игре против "Спартака". Что до "Локомотива", то один забитый гол также серьезно не делает погоды во второй встрече, давая лишь небольшое преимущество в виде возможности пропустить на один мяч больше.

Если бы судьба четвертьфиналистов Кубка России определилась сегодня, в победе был бы какой-то драйв, а в поражении, даже по пенальти – реальная горечь упущенной борьбы за трофей. Но вместо этого мы увидели матчи, которые ничего не значили, ничего не решили и все равно сократили борьбу в Кубке до одной игры – ответной. Тогда для чего все это было нужно?

Тимур Фехретдинов