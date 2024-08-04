Фитнес-эксперт Каневский: после трех месяцев тренировок организму нужно дать отдохнуть

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, нужно ли продолжать регулярные тренировки во время отпуска или лучше воздержаться от активных занятий.



Мой любимый вопрос, который я задаю на ресепшен всех отелей, в который приезжаю: "а если у вас фитнес-клуб"? На это как правило получаю невразумительный ответ – мол, есть фитнес-комната. Обычно такое место представляет из себя малогабаритное помещение с незначительным количеством обородувания. Часто многие тренажеры просто не работают, и для людей, которые, например, любят позаниматься "с железом", это становится серьезной проблемой. У них просто нет возможности полноценно тренироваться в том режиме, к которому они привыкли.

Но так ли необходимы интенсивные нагрузки в отпуске или есть смысл от них отдохнуть? Разберемся в этом материале.

Я не зря привел пример, связанный с тренажерным залом, так как именно для любителей потягать железо возникает больше всего трудностей в плане полноценных занятий. Думаю, это связано с тем, что в фитнес-комнатах при отелях руководство не видит смысла делать полноценные залы. Во-первых, потому, что объективный спрос на профессиональное оборудования будет очень низким. Люди больше проводят времени у воды, а не в качалке.

Во-вторых, при наличии так называемых "свободных весов", штанг и гантелей возникает острая необходимость в наличии постоянного тренера в зале, ведь если клиента придавит штангой, у заведения могут возникнуть серьезные проблемы.

В-третьих, наличие полноценного фитнес-зала требует не только финансовых затрат на покупку и обслуживание тренажеров, но и большего размера помещения, наличия вентиляции и кондиционирования, а также бесплатных полотенец, воды и даже спортивного питания. При объективно низком спросе на такого рода услуги становится вполне понятно, почему в большинстве отелей мира в них не готовы вкладываться.

Так что, получается, можно отдохнуть от тренировок?

Не совсем. Нужно сделать смену нагрузки. Причем это не просто совет – это методическая рекомендация, которая позволит не просто сохранить результат, но и приумножить его. Вот здесь давайте подробнее.



Любые виды тренировок – это стресс. Результатом этого стресса является адаптация организма к нему. Это хорошо видно на примере силовых занятий: занимающийся работает с отягощением, заставляя мышцу сокращаться "на износ", до "жжения". В период восстановления, при наличии правильного питания мышечная ткань не только полностью восстанавливается, но и становится "немного больше". Зачем? Чтобы на следующей тренировке она могла справиться с той нагрузкой, которую ей давали. Этот эффект называется "суперкомпенсация".

Важно понимать, что все процессы происходят под непосредственным контролем центральной нервной системы, которая посылает импульсы в мышцы, для их сокращения во время работы и восстановления в период отдыха. Не сложно догадаться, что при регулярных тренировках этот процесс не останавливается круглосуточно. При этом активнее работают не только мускулатура и мозг, но и весь организм в целом: эндокринная система, пищеварительная и так далее. А это значит, что копится усталость.

Собственно, накопление усталости приводит к очень неприятному явлению: состоянию перетренированности. Его характерными особенностями являются бессонница, тошнота, рвота, спазмы и боли в мышцы и даже депрессия. Причем это касается не только силовых тренировок, но и любого другого вида спортивной деятельности, когда вы работаете "на результат". А это значит, что полноценный отдых нужен не только вашим мышцам, а в первую очередь центральной нервной системе.

Другими словами, если вы занимались без перерыва больше трех-шести месяцев, дать отдохнуть организму от избыточных нагрузок от семи до десяти дней – не просто физиологическая, но и психологическая необходимость. Это даст возможность полностью восстановиться мышечной ткани, центральной-нервной системе. Что, в свою очередь, скажется на улучшении результата при возврате к регулярным занятиям после отпуска.

Но и здесь есть свои подводные камни. При полном отсутствии нагрузок, если не заниматься вообще больше недели, в организме начинается процесс "потери набранного результата". К сожалению, он очень быстрый, из-за чего многие отказываются пропускать занятия в отпуске.





То есть, получается замкнутый круг? Нет. Как я сказал выше, нужно отдыхать от избыточных нагрузок, чтобы произошло восстановление мышц и организма в целом. При этом важным механизмом восстановления может стать так называемая смена нагрузки. На примере любителей тренажерного зала, сменой нагрузки может стать регулярное плавание в бассейне или море, длительные прогулки и так далее. То есть, вы "гоняете кровь", что положительно сказывается на восстановлении мышечной ткани, при этом организм тренируется, не теряя форму в целом.

Если вы любитель единоборств, важно отдохнуть от спаррингов и работе на "мешке". Можно также уделить внимание занятиям в воде или просто растяжке.

И это касается любого направления, где вы регулярно и тяжело занимаетесь. Таким образом, получается идеальный цикл тренировок: три месяца интенсивного воздействия – неделя отдыха или "смены нагрузки".

А это значит, что приезжая в отпуск, не нужно фанатично искать ближайший фитнес-клуб или другое направление. Просто отдыхайте. Это действительно полезно.