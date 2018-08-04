Второй тур, первое дерби: прогноз на матч "Локомотив" – "Спартак"

В субботу "Локомотив" в рамках второго тура Российской премьер-лиги на своем поле примет "Спартак". В стартовой игре чемпионата "железнодорожники" на выезде вничью сыграли с "Уфой", а "красно-белые" дома одолели "Оренбург". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, какая московская команда имеет больше шансов на победу в дерби.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

“Локомотив" в нынешнее трансферное окно оказался едва ли не главным ньюсмейкером на российском рынке. Сначала "железнодорожники" арендовали у "ПСЖ" польского полузащитника Гжегожа Крыховяка. Затем подписали чемпиона мира 2014 года, защитника сборной Германии и ветерана "Шальке" Бенедикта Хеведеса. И кажется, что даже это еще не конец, учитывая слухи о переходе в стан "красно-зеленых" Эмболо, Карлоса Бакки и Федора Смолова.

Конечно же, стоит упомянуть, что сразу же после чемпионата мира "Локомотив" окончательно выкупил французского нападающего Эдера у "Лилля" и вернул в клуб Рифата Жемалетдинова, последние полтора сезона мариновавшегося в "Рубине". А также подписал нигерийца Брайана Идову, ставшего свободным агентом после развала пермского "Амкара".

Стратегия "Локомотива" понятна – брать то, что плохо лежит и лепить из этого боеспособную команду. Такая схема была с самого прихода в клуб Ильи Геркуса, а вместе с ним – Юрия Семина. И можно было бы год назад посмеяться над тем, что "Локомотив" подписал Эдера. Ведь он забил всего лишь один гол на чемпионате Европы. Да, тот самый, что сделал Португалию победителями Евро. Но ведь в "Лилле" дела у нападающего шли не очень, а в команде Фернанду Сантуша он был даже не вторым форвардом, а в лучшем случае — третьим.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Да и в "Локомотиве", где вообще не было чистых нападающих, кроме него, он умудрялся проигрывать конкуренцию за место в составе. Но в предпоследнем туре, в матче против "Зенита" именно Эдер забил победный гол на 88-й минуте. Было ли это фартом или четким планом Семина, но это сработало. То же самое можно сказать и про Джефферсона Фарфана, чью карьеру реанимировал "Локомотив". К "красно-зеленым" полузащитник приехал уже не в статусе бывшей звезды "Шальке", а будучи игроком в плохой кондиции, с лишним весом, который не смог заиграть даже в чемпионате ОАЭ. Но по ходу сезона Фарфан раскрылся и стал едва ли не самым ценным игроком Российской премьер-лиги.

Возможно, то же самое удастся провернуть с Крыховяком и Хеведесом, чья карьера совершенно точно пошла на спад. Но если второй только сегодня прилетел в Москву, то поляка мы сможем увидеть уже в игре со "Спартаком", хотя наверняка и не в основном составе. Тем не менее, матч с "Уфой" показал, что "Локо" все еще испытывает проблемы, в первую очередь не в защите или полузащите, которую должны усилить новички, а в нападении. По правде говоря, это показала еще игра в Суперкубке с ЦСКА, где "железнодорожники" не смогли организовать ни одну по-настоящему острую атаку. Поэтому града голов от "Локомотива" ждать не стоит. Тем более, что защита в "Спартаке" должна сыграть надежно.

"Красно-белые" были не слишком активны в это трансферное окно, но команда все же усилилась игроком "Гента" французом Самуэлем Жиго. 24-летний центральный защитник уверенно провел матч с "Оренбургом" и в паре с Сальваторе Боккетти наглухо закрыл подходы к воротам для соперника. Кроме того, именно он забил единственный гол в этой встрече. Помимо Жиго "Спартак" подписал Александра Ташаева, который провел отличный прошлый сезон за другой московский клуб – "Динамо". Вдобавок из аренды вернулся Ивелин Попов.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главное оружие "Спартака" – это как раз-таки нападение. На острие атаки у "красно-белых" в матче против "Локо", скорее всего, сыграет Луис Адриано. Первый тур форвард пропустил из-за травмы, однако в игре с "железнодорожниками" бразилец сможет принять участие. Компанию ему составят Квинси Промес, которого уже давно сватают в европейский топ-клуб, и Зе Луиш. Последний, правда, не забивает больше полугода, поэтому надеяться на чудо в его исполнении в матче с "Локомотивом" не стоит.

Самый логичный исход этой встречи – ничья или минимальная победа одной из команд. Вряд ли можно ждать счета 4:3, как это было в прошлом году на "Открытие Арене". Российские клубы, как это обычно бывает на старте чемпионата, еще не набрали ход. Три игры по 0:0 и столько же по 1:0 – лишнее тому свидетельство. Хотя, конечно же, хочется ошибаться и все же надеяться на яркий футбол. Но контраст с чемпионатом мира отпустит еще не скоро.

Тимур Фехретдинов