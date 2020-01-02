Какие футбольные матчи посмотреть во время каникул

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов составил расписание главных футбольных матчей этих каникул.

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2 января

Английская Премьер-лига, 21-й тур. "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед"

23:00

Основной претендент на золотые медали в этом сезоне "Ливерпуль" встретится с одним из главных открытий текущего сезона. Если с мерсисайдцами все более-менее ясно – победители Лиги чемпионов напролом идут к долгожданному чемпионству, то "Шеффилд" – настоящая "темная лошадка", уже отобравшая очки у "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма".



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3 января

Испанская Ла Лига, 19-й тур. "Севилья" – "Атлетик Бильбао"

23:00

Вдоволь насладившись Boxing Day в Английской Премьер-лиге, можно на время переместиться в Испанию. Там новый год в Ла Лиге откроется поединком "Вальядолида" и "Леганеса", а также матчем "Севильи" и "Атлетика". Вторая встреча куда интереснее, потому как андалусийцы пока еще реально претендуют на чемпионство, а баски пытаются заскочить в еврокубки.

4 января

Испанская Ла Лига, 19-й тур. "Хетафе" – "Реал Мадрид"

18:00

Еще один претендент на чемпионство, чуть более реальный (во всех смыслах), чем "Севилья", сыграет с командой, которая также рассчитывает попасть в еврокубки. Мадридский "Реал" не нуждается в представлении, а "Хетафе" мы прекрасно помним (к сожалению, в негативном ключе) по играм "Краснодара" в Лиге Европы.

Испанская Ла Лига, 19-й тур. "Атлетико Мадрид" – "Леванте"

20:30

Еще один обидчик российских клубов в еврокубках и страшный сон московского "Локомотива" мадридский "Атлетико" на своем поле встретится с "Леванте". Не самый топовый матч, от которого вряд ли стоит ждать обилия голов. Но если вам обязательно нужна красивая вывеска, то "Леванте" – единственный клуб в мире, трижды обыгравший "Барселону" в прошедшем году.

Испанская Ла Лига, 19-й тур. "Эспаньол" – "Барселона"

23:00

Тут все просто: лучший клуб Ла Лиги против худшего. Казалось бы, почему этот матч должен быть интересен, но противостояние "Барселоны" и "Эспаньола" – это всегда жарко, ведь это дерби. И на каком бы месте ни находились обе команды и в каком турнире бы ни встречались, такая встреча привлекает к себе повышенное внимание болельщиков и самих футболистов.



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5 января

Кубок Англии. 1/32 финала. "Ливерпуль" – "Эвертон"

19:01

Этот матч – настоящий джекпот. Первое – это, безусловно, одно из мощнейших британских дерби. Второе – это, опять же, битва двух выдающихся тренеров нашего времени: Карло Анчелотти и Юргена Клоппа. Третье – это Кубок Англии, где не нужно думать о турнирной таблице и где может произойти все что угодно. Так что садитесь и смотрите, как будут рубиться два главных клуба Мерсисайда.

6 января

Итальянская Серия A, 18-й тур. "Наполи" – "Интер"

22:45

Еще один суперматч – на этот раз в Италии. Противостояние севера и юга, Милана и Неаполя, Антонио Конте и Дженнаро Гаттузо. Одним словом, этот поединок может обойтись без кучи забитых мячей, но без эмоций точно вас не оставит. К тому же "Интер" проведет матч с "Наполи" в статусе лидера чемпионата. Так что интрига тоже будет.

7 января

Кубок Английской лиги, полуфинал. "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

23:00

Снова Англия, снова кубок, снова дерби – теперь уже манкунианское. Сверхинтересная встреча, не требующая особых объяснений и ярких слов в адрес этого противостояния. Даже несмотря на то, что это не игра в рамках Английской Премьер-лиги, эмоции здесь тоже будут зашкаливать.

8 января

Суперкубок Испании, полуфинал. "Валенсия" – "Реал Мадрид"

22:00

Последний день новогодних праздников можно провести за просмотром Суперкубка Испании, где "Валенсия" попытается одолеть "Реал Мадрид" и попасть в финал турнира. Если вы не фанат "сливочных", вам все равно будет за кого болеть, ведь в составе "Валенсии" играет полузащитник сборной России Денис Черышев.