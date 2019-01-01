Какие футбольные матчи стоит посмотреть в праздники

В новогодние каникулы практически все топовые футбольные чемпионаты уходят на перерыв. Однако есть исключения: например, Английская премьер-лига и испанская Ла Лига. Спортивный обозреватель портала Москва 24 составил расписание главных игр, которые можно будет увидеть в первые дни наступившего года.

Фото: АР/Nick Potts

1 января 15:30. Английская премьер-лига. "Эвертон" – "Лестер Сити"

Еще свежи в памяти воспоминания от чемпионского сезона "Лестера Сити", который неожиданно для всех выиграл АПЛ. Конечно, как многие футбольные эксперты и предрекали, после того сезона "лисы" даже близко не смогли приблизиться к тому результату, но и не скатились в подвал турнирной таблицы.

В этом году "Лестер" стал играть роль Робин Гуда. В последних трех матчах команда Клода Пюэля отобрала очки у "богатых" – "Лестер" обыграл "Манчестер Сити" и "Челси". Однако после "лисы" отдали очки "бедным", проиграв аутсайдеру – "Кардифф Сити". "Эвертон" находится в таком же турнирном положении, что и "Лестер". Так что, проснувшись утром первого января, можете смело начинать день с этой игры.

1 января 18:00. Английская премьер-лига. "Арсенал" – "Фулхэм"

"Арсенал" начинал сезон как один из претендентов на чемпионство. Но после нескольких осечек сбавил ход и плотно обосновался на пятой строчке. Накануне подопечные бывшего тренера "Спартака" Унаи Эмери проиграли "Ливерпулю" со счетом 1:5. Поэтому в поединке против "Фулхэма", который идет в зоне вылета, "канониры" могут отыграться по-полной.

2 января 22:45. Английская премьер-лига. "Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" совсем недавно сменили тренера – был уволен Жозе Моуриньо, на место которого пришел легенда "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер. Под его руководством "красные" в первом же матче уверенно обыграли "Кардифф", а затем – "Хаддерсфилд Таун". Однако в матче с "Ньюкаслом" футболистам "Манчестера" придется непросто – команда Рафаэля Бенитеса попытается взять реванш за обидное поражение на "Олд Траффорд".

3 января 23:00. Английская премьер-лига. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

Пожалуй, главная игра не только новогодних каникул, но и всего января. "Ливерпуль" в этом сезоне замахнулся за первый в истории титул в Премьер-лиге. Само собой, мерсисайдцы побеждали в английском чемпионате, который являлся предшественником АПЛ. Однако последнее чемпионство было завоевано в 1991 году – аккурат перед созданием британского турнира под новым брендом.

В этом сезоне "Ливерпуль" имеет все для того, чтобы стать победителем Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа выдала серию из 20 матчей без поражений – 17 побед и 3 ничьих. Главный конкурент за титул для "красных" – именно "Манчестер Сити". Поэтому вполне возможно, что результаты этого матча сильно скажутся на дальнейшей чемпионской гонке.

Фото: АР/Paul White

4 января 21:00. Ла Лига. "Леванте" – "Жирона"

Возможно, не лучший вариант для знакомства с Ла Лигой, но с другой стороны, это самый настоящий испанский футбол. Так почему бы не воспользоваться шансом взглянуть, как выглядит чемпионат Испании, помимо матчей "Реала" и "Барселоны"? И "Жирона", и "Леванте" идут в первой десятке, поэтому игра между этими командами будет не только равной, но и достаточно насыщенной.

5 января 18:15. Ла Лига. "Алавес" – "Валенсия"

Еще один не самый очевидный матч из Ла Лиги. Однако в пользу просмотра поединка "Алавеса" и "Валенсии" играет то, что в составе "летучих мышей" есть Денис Черышев. Звезда прошедшего мундиаля в российской сборной после чемпионата мира вновь уехал в аренду в "Валенсию", где уже зарекомендовал себя.

В начале января команде Черышева предстоит сыграть против клуба, который в текущем чемпионате можно назвать главным "выскочкой" – несколько месяцев назад "Алавес" обыграл "Реал Мадрид", а прямо сейчас идет на пятой строчке Ла Лиги.

6 января 18:15. Ла Лига. "Севилья" – "Атлетико Мадрид"

Поединок "Севильи" и "Атлетико" можно считать одним из самых интересных и одновременно самых принципиальных противостояний новогодних праздников. Оба этих клуба всерьез борются за чемпионство в Ла Лиге и имеют совсем небольшой отрыв от "Барселоны", идущей на первой строчке.

Если брать статистику, то "Севилья" – наиболее забивающая команда после "сине-гранатовых". "Атлетико", напротив, обладает лучшей защитой в чемпионате. Получает, это будет еще и поединок атакующего футбола против оборонительного. Чем не интрига?

6 января 20:30. Ла Лига. "Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад"

Матчи действующего победителя Лиги чемпионов "Реал Мадрида" всегда приковывают к себе внимание, даже после ухода из команды тренера Зинедина Зидана и главной звезды "сливочных" Криштиану Роналду. Несмотря на спад, команда продолжает демонстрировать высококлассный футбол. Игра с еще одним "Реалом" из испанского чемпионата – отличный повод, чтобы в этом убедиться.

Фото: АР/Manu Fernandez

6 января 22:45. Ла Лига. "Хетафе" – "Барселона"

Как уже было написано выше, "Барселона" идет на первом месте Ла Лиги. Но в новогодние каникулы "сине-гранатовые" на выезде сыграют с достаточно неуступчивым "Хетафе". Совершат ли подопечные Эрнесто Вальверде осечку или продолжат чемпионский путь, можно будет узнать, посмотрев эту игру.

7 января 23:00. Ла Лига. "Сельта" – "Атлетик"

Прямо скажем, этот матч попал сюда только потому, что на Рождество в чемпионате Испании в этот день попросту не будет других игр. Но не нужно отчаиваться. Оба этих клуба должны быть хорошо знакомы российским любителям спорта. За "Сельту" в середине 90-х выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин.

"Атлетик" почти семь лет назад драматически выбил "Локомотив" из Лиги Европы и впоследствии выиграл турнир. А совсем недавно встречался в ЛЕ со "Спартаком". Теперь клуб из Бильао находится в нижней части таблицы испанского чемпионата и борется за прописку в Ла Лиге. Что, впрочем, только добавляет интереса к матчу.

Бонус: 8 января 23:00. Кубок Английской футбольной лиги. "Тоттенхэм" – "Челси"

Этот матч вынесен отдельно, так как два топ-клуба Великобритании сойдутся не в рамках чемпионата, а в Кубке английской лиги. Однако это и не важно. Ведь лондонское дерби, в каком бы турнире оно не было, – это всегда настоящая битва.

А уж если оглядываться на результаты АПЛ, то можно найти лишнее подтверждение тому, что оба клуба подойдут к очной встрече в отличной форме. "Тоттенхэм" пока что находится на третьей строчке, а "Челси" – на четвертой. Так что поединок этих двух клубов – идеальное завершение новогодних праздников.

Тимур Фехретдинов