Спектакль "Облако-рай" покажут в театре Луны

"Афиша": В Москве покажут спектакль "Облако-рай" театра из Лысьвы

За "Золотую Маску" в номинации “Драма: работа художника” в этом году борется спектакль “Облако-рай”, который привозит из Лысьвы в Москву театр имени Савина.

Это история о безымянном городке и потерянных людях, которые отчаянно пытаются разнообразить свою скучную, вялотекущую жизнь. Как сообщает телеканал "Москва 24", сыграют ее всего один раз, 1 апреля. Постановка также претендует на звание "Лучшего спектакля малой формы", "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучшую мужскую роль".

Главный герой Колька шокирует друзей громким заявлением: "Уезжаю!" Он якобы вознамерился оставить позади жизнь в скучном уездном городке. На самом деле Колька уезжать не планировал, врал, чтобы привлечь внимание. Но обстоятельства складываются таким образом, что отменить переезд не получается, герой покупает билет в один конец и собирает вещи.

На проводы соседи наряжаются, словно на праздник, а девушка, бросившая Кольку, вновь падает к его ногам.

Спектакль "Облако-рай" поставлен по одноименному фильму Николая Досталя, который снял картину в 90-х, на изломе эпох. Спустя 20 с лишним лет герои также чего-то ждут и хотят перемен.

Спектакль сыграют на сцене театра Луны. Начало в 19.00.