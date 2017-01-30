"Москва онлайн" покажет спектакль "Бег" в Щукинском училище

30 января в Щукинском театральном училище состоится спектакль театра-студии "Белый шар" под названием "Бег". На сцене разворачиваются события последнего этапа Гражданской войны. Белая армия терпит поражение. Противники новой власти бегут от страшных перемен за пределы родной страны. Сначала в Крым, а дальше – Константинополь и Париж. От революции можно спрятаться, но как убежать от самих себя?

Автор спектакля – Павел Любимцев. В 2013 году его постановку в качестве дипломной работы высоко оценили студенты и преподаватели. Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 30 января в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.