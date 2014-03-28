"Антракт" на Луне, или спектакль-философия о буднях актеров

Фото: lunatheatre.ru

В театре Луны Сергея Проханова представили спектакль "Антракт" режиссера Натальи Когут. Это третья "лунная" работа ученицы Олега Табакова и Романа Виктюка. Когут мастерски балансирует на грани двух жанров: классической драмы и авангарда.

Фото: lunatheatre.ru

Премьера спектакля состоялась в мае 2013 года. "Антракт" - для тех, кто мечтал проскользнуть за кулисы после спектакля, чтобы посмотреть, как актеры, отпуская сыгранную роль, превращаются в людей, одолеваемых стандартным набором переживаний. Еще пару минут тому назад барышни в платьях в пол играли "Трех сестер" Чехова, но вот плотно сомкнут занавес, и героини, ослабив корсеты, подкрашивая губы и затягиваясь сигаретой, обсуждают мужей, детей, ухажеров, выбирают торт на грядущий юбилей.

Но антракт в спектакле метафоричен. Речь не столько о техническом перерыве между актами, сколько о паузе в одной конкретной жизни. Решение начать на стоп-кран неожиданно принимает Павел - главный персонаж пьесы украинского драматурга Александра Марданя, чей текст стал основой спектакля Натальи Когут.

Фото: lunatheatre.ru

Удивительное дело, Мардань, человек, не имеющий театрального образования, точно и достоверно отразил в своем "Антракте" реалии будней на сцене и вне ее. Героев Мардань поместил в стены провинциального нерентабельного театра, где искусство больно колет в бок острый финансовый вопрос.

Персонажи как на подбор: образы узнаваемы, характеры правдивы, поступки ожидаемы. Такими кадрами полнятся все без исключения периферийные и столичные театры. Здесь есть директор, а по совместительству и худрук, обиженный на судьбу, недовольный прозябанием в маленьком городке, уязвленный успехом товарища и коллеги, прославившегося в Москве. Есть актрисы с маленькой буквы, те, что не от Бога, а по случаю – играют по шаблонам, путаются в роли, но планов строят громадье и все наполеоновские. Другая категория – артисты-старички, доживающие, доигрывающие.

Каждый чем-то недоволен, отягощен, встревожен. Репетиции, конфликты, женские пересуды – обыденность и безысходность. И фраза: "Станешь народной, получишь отдельную гримерку" из уст соратницы по сцене – не более чем издевка.

Фото: lunatheatre.ru

Но вот театр вздрогнул, актеры оживились. В зрительном зале кто-то разглядел известного режиссера Павла (заслуженный артист России Михаил Полосухин), того самого, кто много лет назад вырвался из провинциальной трясины, а теперь собирает аншлаги в столице.

Ему завидуют, его боготворят. Но мало кто знает, что в родной театр Павла привело вовсе не намерение поставить скандальную пьесу, от одного названия которой (речь о "Монологах вагины" Ив Энцлер ) щеки неизбалованных эпатажем провинциальных актеров покрывает густой румянец. Стены областного театра, в котором когда-то начиналась карьера режиссера, служат Павлу убежищем. Можно, наконец, перевести дух, вспомнить прошлое, подумать о будущем.

Фото: lunatheatre.ru

"Я поставила спектакль о поиске себя, внутреннем росте. В двух моих предыдущих спектаклях "Гамлете" и "Жаворонке", авангард наружу. В "Антракте" он завуалирован в мелочах", - рассказала Наталья Когут.

По признанию режиссера, пьеса Марданя "легла на душу", помогла отринуть трагическое ощущение восприятия мира, разобраться в себе и перевернуть очередную страницу в собственной творческой повести.

Наталья Когут и Александр Мардань. Фото: театр Луны

"Я также режиссер психодрамы – это метод групповой терапии. Занимаюсь психологией, психотерапией, философией. Перед выбором пьесы, которую собираюсь поставить, слушаю себя, анализирую ощущения. Из текста в меня попадают слова, которые ложатся на внутреннее восприятие. В "Антракте" это была фраза: "Мне страшно, я не могу себя найти", - добавила Когут.

Боится и ищет себя на сцене и в жизни не только Павел. Антракт нужен каждому герою спектакля. Остановить бег времени, чтобы вновь почувствовать жизнь во всех ее проявлениях, вернуться к истокам, набраться сил - роскошь, которой лишен каждый второй из нас.

Спектакль Натальи Когут – о смелости и слабости, о выборе и безволии, о любви и расставании. Эмоции героев режиссер выражает посредством насыщенной палитры художественных средств: пластики актеров, музыки, света. В итоге зритель получает философию глубокую, но легкую, поданную в формате зажигательного шоу, где стирается грань между игрой и реальностью.

Алла Панасенко