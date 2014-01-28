Форма поиска по сайту

28 января 2014, 17:43

Спектакль о жизни Мандельштама поставят в Сахаровском центре

Фото: ИТАР-ТАСС

Эскиз спектакля "Мы живем, под собою не чуя страны" о последних годах жизни Осипа Мандельштама покажут в Сахаровском центре 29 января. Полную версию спектакля можно будет увидеть в конце февраля.

В основу постановки положены мемуары вдовы поэта Надежды Мандельштам. Спектакль охватывает жизнь литератора, начиная с его первого ареста в 1934 году и заканчивая отправкой в лагерь в 1938 году, сообщает РИА Новости.

Как отметил куратор театральной программы Сахаровского центра Михаила Калужский, данная работа посвящена определенной эпохе, а также самоидентификации знаковой исторической личности в ней. Спектакль "Мы живем, под собою не чуя страны" - это разговор о частном человеке и большой истории, к которой он оказался причастным.

В спектакле играют выпускники РАТИ Елена Липская и Евгений Шляпин. Последний также является режиссером постановки.

Эскиз спектакля покажут в рамках лаборатории "Документальный театр и историческая память".

