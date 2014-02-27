Весенние спектакли: "Три сестры" и "451º по Фаренгейту"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание M24.ru и городская интерактивная афиша 2do2go.ru расскажут о пяти спектаклях, которые стоит посетить этой весной. Столичные театры представят зрителям постановки по произведениям Рэя Брэдбери, Чехова и Гришковца и других известных авторов.

В Театре Et Cetera на сцену перенесли одно из самых известных произведений фантаста Рэя Брэдбери "451º по Фаренгейту". На глазах у зрителей герои будут бороться с последствиями техногенной паники, уничтожающей все живое: от книг до мыслей. Спектакль представляет собой размышление на вечные темы: бессмертие, любовь, воспоминание.

"Пожарные, сжигающие книги, — это фантастическая метафора гибели культуры, накопленной всей историей человечества. Это угроза уничтожения самой Жизни в ее истинных проявлениях", - отметили в театре.

Спектакль можно увидеть 4 марта. Начало в 19.00.

"Три сестры" Чехова переживают, любят и надеются на сцене Малого театра. Главные героини одноименной пьесы живут в неспокойное революционное время, испытывая на себе все его тяготы. Волею судьбы сестры оказываются за пределами родной страны, но разлука с привычным и дорогим лишь закаляет их характеры.

Спектакль покажут 6 марта. Начало в 19.00.

В Театре Российской армии зрителям представят неординарную постановку "Элинор и ее мужчины". Действие разворачивается в камерном пространстве. Декорации минимальны – актеры работают на подмостках из грубых брусьев.

В основе повествования судьба супруги Генриха II – Элинор. В финале спектакля публику удивят необычным поворотом запутанного сюжета.

Спектакль будут играть 6 марта. Начало в 19.00.

В Театральном центре "На Страстном" состоится очередной показ спектакль "+1" по произведению Евгения Гришковца. Как обычно, драматург много философствует, размышляя о предназначении человека. Это разговор об эволюции человека, его мечтаний и стремлений.

Гришковец вместе со зрителями попытается осуществить процесс перерождения внутреннего "Я".

Спектакль можно увидеть 7 марта. Начало в 21.00.

В театре "Современник" спектаклем "Мурлин Мурло" порадуют прекрасную половину человечества. В основе сюжета – драматичный любовный треугольник. Главная героиня на перепутье. Погрязшая в провинциальном быте женщина, ищет простого человеческого счастья.

Спектакль покажут 9 марта. Начало в 12.00.