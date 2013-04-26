"Кот Леопольд" отметит день рождения в театре "Шалом"

Фото: shalom-theatre.ru

В московском театре "Шалом" 27 апреля состоится 500-й показ детского мюзикла "Кот Леопольд". В этот день также отметят 15-летие мультипликационного персонажа на сцене.

Главную роль в юбилейном спектакле исполнит актриса Виктория Тарасова, известная зрителям по киноработам "Глухарь" и "Пятницкий".

Детей ожидает игровая программа и незабываемые впечатления от праздника, сообщили организаторы.

По сценарию добродушного театрального кота Леопольда, прототипом которого стал советский мультипликационный персонаж, одолевают вредные мыши-задиры.

Спектакль напомнит зрителям любимый детский мультфильм, который с 1975 по 1993 год снимался на творческом объединении "Экран". Сценарий написал Аркадий Хайт. С 1998 года Кот Леопольд "переехал" с телеэкрана на сцену театра "Шалом".