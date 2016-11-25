"Москва онлайн" покажет открытие катка на ВДНХ

25 ноября на ВДНХ состоится торжественное открытие ледового катка. Гостей ждут зажигательные танцы, яркая музыка, веселые конкурсы и тысячи разноцветных огней. Кульминацией вечера станет световое шоу "Моменты света" в исполнении немецкого театра DUNDU. Артисты будут управлять двумя пятиметровыми куклами-взрослыми и метровым ребенком по имени Дунду. Они проедут по катку, а гости праздника последуют их примеру. Участники танцевального флешмоба получат светящиеся перчатки, чтобы создалось впечатление, что каток усеян звездами. Завершится праздник фейерверком.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 ноября в 18:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]