Нелли Уварова сыграет роль дворняжки Лады на сцене РАМТа

На сцене РАМТа 26 ноября можно увидеть спектакль "Лада, или радость" на основе романа поэта Тимура Кибирова. Это история о деревенской собаке, ставшей отрадой для одинокой старушки Егоровны. Роль Лады исполнила актриса Нелли Уварова.

По сюжету, приехавшая на лето в деревню Лиза находит настоящего друга – дворняжку Ладу. Но каникулы закончились, а родители не разрешили забрать собаку в город. Животное отдают местной старушке Егоровне. Два одиночества сначала с трудом притираются друг к другу, а потом не могут прожить друг без друга.

По словам режиссера спектакля Марины Брусникиной, роман Кибирова "очень бытовой", в нем можно найти ответы на многие жизненные вопросы. Помимо Лады и Егоровны зрители будут сопереживать другим героям – жителям деревни Малые Колдуны. Они пьют, танцуют, веселятся и скрывают бремя своих проблем.

Кстати, зрительные ряды расположены прямо на сцене, поэтому каждый сможет почувствовать себя непосредственным участником действия.

Вместе с Нелли Уваровой в спектакле играют Татьяна Матюхова, Алексей Блохин, Наталья Чернявская, Тарас Епифанцев, Владислава Погиба, Александр Аронс и Виктор Панченко.

Начало – в 19.00. Билеты от 1000 до 2000 рублей.