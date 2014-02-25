Иосиф Райхельгауз о реконструкции "Школы современной пьесы"

Иосиф Райхельгауз. Фото: М24

На новой сцене театра "Школа современной пьесы" состоялась премьера спектакля "Последний ацтек" по пьесе Виктора Шендеровича. Корреспондент M24.ru поговорила с основателем и художественном руководителем театра Иосифом Райхельгаузом о процессе реконструкции исторического здания "Школы", пострадавшего при пожаре в ноябре 2013 года, о переезде в ДК Серафимовича и о новых спектаклях.

- Иосиф Леонидович, как коллектив "Школы современной пьесы" обживается на новом месте? Расскажите, с какими сложностями столкнулись, осваивая площадку ДК Серафимовича.



- Здесь очень много хорошего, давайте с этого и начнем. Из такого обшарпанного, полуразрушенного и незаметного на культурной карте Москвы клуба, которым был этот ДК уже много лет, вдруг в течение каких-то неполных двух месяцев с помощью огромного количества друзей театра нам удалось создать на карте Москвы новую театральную площадку – Клуб на Тишинке.

Хочется выразить благодарность всем, кто помогал разгружать мебель, декорации, реквизит, проводить электрику, перестраивать и перекрашивать стены, обустраивать электро- и звукоцеха.

Переезда "Школы современной пьесы". Фото: ИТАР-ТАСС

- Но неудобства все-таки были?

- Мы пережили то, что бывает со взрослыми людьми, когда они уходят из родительского дома, из места, к которому привыкли с первых дней жизни. Это можно сравнить с переездом в новую прекрасную, но чужую еще квартиру. Вот и для нас непривычен момент новых не намоленных еще стен, проходов по коридорам. Это пока самое сложное. Каждый спектакль в это новое здание играется так, будто он премьерный.

- На реконструкцию исторического здания "Школы современной пьесы", по предварительной оценке, уйдет не менее двух лет. По вашему мнению, это реальные сроки?

- Трудно говорить о сроках. К огромному сожалению, сейчас на строительной площадке происходит невнятица. Правительство Москвы, городской департамент культуры очень быстро откликнулись на нашу беду. Из резервного фонда нам выделили деньги. А потом набежали чиновники мелкого звена, и я не понимаю, что они делают. Проходит неделя за неделей, а работы словно бы законсервированы. Я пишу письма в мэрию, их передают в департамент культуры, затем - различным чиновникам и их замам. В результате я разговариваю с каким-то девушками и дяденьками, которые не владеют проблемой. Если мне доверяют 25 лет руководить этим театром, то неужели нельзя хотя бы выслушать мои предложения?

Пожар в "Школе современной пьесы". Фото: ИТАР-ТАСС

- В чем заключаются ваши предложения?

- Пытаюсь объяснить, как сохранить, не ломать, историческое здание, приспособив его под театр. Нам необходимо построить сцену. Так как все это время в "Школе современной пьесы" не было театрального пространства. Неслучайно каждый спектакль мы выходили в зал, по особому расставляя там зрительские кресла. Совместно с Дмитрием Крымовым нами разработан проект обновления театра, согласно которому во дворе нужно построить новую сцену, а само здание отреставрировать. Но эту простую идею я вот уже три месяца не могу донести до руководства города.

- В какой стадии сейчас процесс реконструкции?

- Не понимаю. Все время что-то происходит – Олимпийские игры, революция в Киеве – и строительство постоянно тормозится. А мы все силы бросили на то, чтобы сохранить труппу, репертуар и играть на Тишинке.

- Что будет с Клубом на Тишинке, когда отремонтируют здание "Школы современной пьесы" на Неглинной?

- Я надеюсь, что департамент культуры Москвы, который сейчас это здание для нас снимает, сохранит за ним статус театральной площадки.

- То есть хотите, чтобы сцена на Тишинке закрепилась за вами?

- Я не говорю, что она должна принадлежать именно "Школе современной пьесы". Важно, чтобы театр как таковой отсюда "не ушел".

- Переезда "Школы современной пьесы" обернулся перформансом. Кто автор идеи?

- За все, что происходит в театре, отвечаю я. Любое бытовое событие должно нами восприниматься с точки зрения театральной эстетики, игры, затеи. Банально погрузить декорации в контейнер. Вот мы и сделали из переезда однодневный спектакль. Нечто подобное организуем в честь 25-летия "Школы современной пьесы". Проект этот потребует колоссальных физических и материальных затрат, но на то мы и театр, чтобы жить играючи.

- Расскажете, что задумали?

- Пока тайна. Скажу, что это может получиться еще интереснее, чем переезд театра. Кстати, мы не ожидали, что перформанс вызовет такой зрительский интерес. Люди заинтересовались, нашли нас на новом месте и теперь приходят на спектакли.

Премьера спектакля "Последний ацтек". Фото: М24

- На днях в "Школе современной пьесы" состоялась премьера спектакль "Последний ацтек". Автор пьесы Виктор Шендерович – ваш ученик. И очень интересно вы выразились, комментируя премьеру, - "Побежденный учитель ставит спектакль победившего ученика".

- Помните, когда Державин пришел на экзамен в Царскосельский лицей, и Пушкин услышал, как тот читает стихи, он ему написал "Победившему ученику от побежденного учителя".

Шендерович действительно когда-то учился в театральной студии Олега Табакова, где я преподавал будучи совсем юным режиссером театра "Современник".

Какое-то время назад я узнал от Шендеровича, что он написал эту пьесу, но уже пообещал ее другим талантливым режиссерам. Я сначала смирился, ждал, а потом выяснил, что никто пока ее не ставит. И я решил играть спектакль в "Школе современной пьесы", пригласив на роли Татьяну Веденееву и Альберта Филозова.

- Какие еще премьеры готовит театр?

- Недавно вышел спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина", которым я очень горжусь. В нем играют мои лучшие выпускники актерской и режиссерской мастерской ГИТИСа. 14 марта будет очень важная премьера пьесы "В поисках волшебства". Этот спектакль для родителей с детьми или для детей с родителями. Ставят его мои ученики - студенты Саша Цой и Женя Кочетков. Надеюсь, что спектакль получится острым по форме. Думаю, что дети будут смотреть его с не меньшим удовольствием, чем "Вредные советы", которые идет у нас в течение десяти лет.

- В репертуаре театра есть спектакли, которые вам больше всего дороги?

- У меня нет не любимых постановок. Если вижу, что спектакль совсем не получился, если мне стыдно его показывать зрителям, я его снимаю. Спектакли, как дети. Не может быть не любимых. Каждый рождается в нервах, в сильнейшем противоречии. Режиссер – это ведь странная работа. Музыку пишет композитор, текст говорят артисты, декорациями занимается художник, а режиссер все это многоголосье соединяет, уравновешивает. Всегда последний спектакль самый важный, самый любимый. Сейчас очень горжусь постановкой "Спасти камер-юнкера Пушкина".

"Школа современной пьесы" дала первую премьеру на новой сцене

- Возвращаясь к теме юбилея "Школы современной пьесы", спрошу, удалось ли вам реализовать идеи, запланированные 25 лет назад?

- Наш театр отличается от тех, что есть не только в Москве, но и в мире. Дело в уникальной концепции. За 25 лет здесь не играли ни русскую, ни зарубежную классику. Школа современной пьесы – это идеология, то есть театр играет только пьесы, написанные специально для него. Поэтому лучшие наши драматурги, прозаики все эти годы писали и продолжают писать пьесы для нашего театра. Здесь сыграли первые пьесы Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова. Это театр, где "родился" Евгений Гришковец. И вот уже готовится к постановке четвертая его пьеса Weekend. Сейчас репертуар "Школы современной пьесы" не повторяет репертуар ни одного столичного театра.

- Так и задумывалось в самом начале пути?

- Да, меня интересовала именно современная пьеса. Живой мировой театр всегда брал ее за основу. Я говорю об античном, французском, английском театрах. В свое время Шекспир, Мольер, Островский, Чехов были представителями той самой Школы современной пьесы.

- Что отличает современную пьесу? Какие проблемы затрагивают драматурги?

- Главная – проблема смысла жизни. Иногда людей что-то беспокоит. Одни идут к врачу, а другие – в театр. Зрители хотят кому-то сопереживать, учиться на чужих ошибках. Человека сегодня беспокоят несколько вопросов: кто я, зачем родился и почему должен умереть?

- Минкульт поддержал проект Гоголь-Центра, согласно которому молодые талантливые драматурги будут получать гранты на написание пьес. Это позволит авторам с головой погрузиться в работу и не отвлекаться на поиски дополнительного заработка. А вы согласны, что работе современных драматургов мешает нерентабельность этой профессии?

- Мне всегда казалось, что художник, человек, который хочет творить, делает это не за деньги. Он сочиняет, потому что не может не сочинять, а если за это платят деньги - замечательно.

Я очень уважаю Кирилла Серебренникова и Гоголь-Центр, но он стал таким показательным местом для руководства нашей московской культуры. Там все время что-то происходит. А ведь кроме него есть еще десятки интереснейших режиссеров, театров – масса творческих единиц. Важно, что бы и они проявляли свой талант.

Сбор труппы "Школы современной пьесы". Фото: ИТАР-ТАСС



- Иосиф Леонидович, недавно состоялась презентация вашей "Одесской книжки". Как проходила работа над ней?

- Я книжки довольно часто пишу и эта не первая. Как-то пару лет тому назад в одесском издательстве мне предложили выпустить книжку, в которую войдут мои уже готовые и новые произведения. Я собрал несколько новелл, рассказов, зарисовок. Получилась "Одесская книжка", и я рад, что она переиздана в Москве.

Одесса – мой родной город. К сожалению, он "выпихивает" и уже не возвращает множество талантливых людей. Я езжу по всему миру и везде встречаю одесситов.

- Над чем сейчас трудитесь?

- Все время над чем-то работаю. Готовлю по две-три книжки, документальные сюжеты об экстремальных экспедициях, в которых участвую. Вскоре запущу новый спектакль по пьесе Гришковца. А еще впереди гастроли, совместный проект с австрийским театром "Шаушпиль".

Алла Панасенко