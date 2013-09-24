В МХТ имени Чехова поставят "Сказку о том, что мы можем, а чего нет"

"Афиша": МХТ представляет "Сказку о том, что мы можем, а чего нет"

22 и 23 сентября художественный театр имени Чехова представит на Малой сцене спектакль "Сказка о том, что мы можем, а чего нет". Он посвящен борьбе двух миров - пространства свободы и пространства порядка и ограничений, в которых существует человек.

Зрителей рассаживают по четырем комнатам, разделенным фанерными стенами, так что можно только прислушиваться и догадываться, что же происходит за перегородкой.

Четыре комнаты – это милицейский участок, в который поступает странное дело. Где-то на Яузе таинственная вдова арендует дом. В нем никого нет, но оттуда постоянно доносится смех, музыка и звон бокалов.

Начальник милиции Олег Махмудов, которого играет актер театра и кино Алексей Кравченко, начинает разбираться в странном деле, которое со временем обрастает мистическими событиями.

Начало спектакля - в 22:00, стоимость билетов – 1000 рублей.