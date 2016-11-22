Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 ноября 2016, 15:51

Культура

"Москва онлайн" покажет последний спектакль Владимира Зельдина

27 ноября на сцене театра "Модернъ" в память о недавно ушедшем из жизни Владимире Зельдине состоится спектакль "Дядюшкин сон". Долгие годы эта постановка по Достоевскому пользовалась огромным успехом. Владимир Михайлович исполнял главную роль – чудаковатого, но обаятельного князя-романтика.

Владимир Зельдин был не только полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом Сталинской премии II степени и Премии правительства России. Он также являлся единственным в мире актером, собиравшим аншлаги в 101 год.

Артист собирался выйти на сцену и 27 ноября, но, увы, судьба распорядилась иначе. Руководство театра решило не отменять спектакль, а сыграть его по-новому. Чудаковатый князь в исполнении Владимира Михайловича снова предстанет перед зрителями. Правда на этот раз он обратится к своим поклонникам с телеэкрана, а актеры на сцене подхватят его реплики и сыграют свои роли. Это режиссерская находка принадлежит Светлане Враговой.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 27 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
спектакли прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры актеры смотреть онлайн на m24.ru театр Модернъ

