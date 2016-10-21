"Москва онлайн" покажет открытие театра клоунады (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: vk.com/tallbrothers

22 октября состоится открытие театра клоунады "Высокие Братья" & "Tall Brothers". В честь праздника гостей ждут веселые представления, яркие сюрпризы и призы. Раньше "Высокие Братья" выступали на улицах и только мечтали о небольшом помещении на 150-200 человек, где они могли бы репетировать и давать спектакли в любую погоду. И вот мечта сбывается. Артисты работают в различных жанрах: ходят на ходулях, играют на музыкальных инструментах, жонглируют и, конечно же, вызывают улыбку. Труппа многократно участвовала в фестивалях и побеждала на конкурсах.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 22 октября в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

