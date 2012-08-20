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20 августа 2012, 15:45

Театр "Эрмитаж" открывает новый сезон

спектакли

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 26 августа Московский театр "Эрмитаж" откроет новый сезон пятью лучшими спектаклями прошлых лет. Произойдет это на сцене театра "Мастерская П.Фоменко". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление художественного руководителя театра Михаила Левитина.

В числе анонсируемых спектаклей - "Зойкина квартира" по Булгакову, "Тайные записки тайного советника" по Чехову, "Мамаша Кураж и ее дети" Брехта, "Кто автор этого безобразия?" по Эрдману, "Меня убить хотели эти суки" по Домбровскому.

Планы на новый сезон у театра насыщенные и разнообразные.

"Мы готовим спектакль по пьесе Карло Гольдони "Честный авантюрист" - итальянскую комедию о закулисье театра/ Выпустим постановку пьесы "Про то, как Вакса гуляла-гуляла, гуляла-гуляла..." по повести, которую мы с моей дочкой написали два года назад", - рассказал художественный руководитель "Эрмитажа" Михаил Левитин.

В детском спектакле "Про то, как Вакса гуляла-гуляла, гуляла-гуляла..." сыграют не только младшая и старшая дочери худрука, но и он сам.

В новом сезоне театр также представит постановку "Король Лир" по Шекспиру, где главную роль сыграет Михаил Филиппов. Еще труппа готовит спектакль "Подсвечник" по произведению Альфреда де Мюссе, который поставит известный сербский режиссер Мира Эрцег. Также продлится цикл "Театр русского рассказа". Начало ему положила постановка "Аксенов. Довлатов. Двое". На этот раз Левитин выбрал рассказ рассказ Ивана Бунина "Ида" и "Капитан Клюквин" Юрия Коваля.

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