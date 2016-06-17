Форма поиска по сайту

17 июня 2016, 16:29

LIVE: обладатель "Золотой маски" делится режиссерским опытом

20 июня в пансионате СТД РФ "Звенигород" пройдет встреча с руководителем Студии театрального искусства, лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска", профессором и заведующим кафедрой режиссуры драмы РАТИ (ГИТИС) Сергеем Женовачом. Режиссер поделится опытом, расскажет о работе над своими самыми сложными и лучшими спектаклями и ответит на вопросы гостей.

Мастер-класс проходит в рамках X Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ, открытие которой состоялось 2 июня. В обучении участвуют представители 30 стран. В течение месяца молодые актеры занимаются в СТД РФ "Звенигород" c педагогами театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Итоговые спектакли студентов будут показаны в Театральном центре "На Страстном" и Центральном театре кукол имени Образцова.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 20 июня с 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


