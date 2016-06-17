LIVE: обладатель "Золотой маски" делится режиссерским опытом

20 июня в пансионате СТД РФ "Звенигород" пройдет встреча с руководителем Студии театрального искусства, лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска", профессором и заведующим кафедрой режиссуры драмы РАТИ (ГИТИС) Сергеем Женовачом. Режиссер поделится опытом, расскажет о работе над своими самыми сложными и лучшими спектаклями и ответит на вопросы гостей.

Мастер-класс проходит в рамках X Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ, открытие которой состоялось 2 июня. В обучении участвуют представители 30 стран. В течение месяца молодые актеры занимаются в СТД РФ "Звенигород" c педагогами театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Итоговые спектакли студентов будут показаны в Театральном центре "На Страстном" и Центральном театре кукол имени Образцова.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 20 июня с 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 20 июня, с 11:00

20 июня, с 11:00 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/115551]Большой фестиваль московских школ искусств в Саду имени Баумана[/URLEXTERNAL]