На фестивале NET в Москве представят спектакли немецких режиссеров

Фото: ИТАР-ТАСС

С 14 ноября по 2 декабря в Москве будет проходить четырнадцатый международный фестиваль "Новый Европейский Театр" (NET). В этом году он посвящен экспериментальным сценическим идеям. Основная афиша сформирована из немецких спектаклей, ведь 2012-й объявлен годом Германии в России.

Зрителям покажут четыре немецких постановки. Свои работы в российскую столицу привезут режиссер Кэти Митчелл, поставившая "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга и хореограф Саша Вальц, которая подготовила пластический спектакль по произведениям Шуберта. Кроме того, в программе заявлены спектакль "Проба грунта в Казахстане" от одного из лучших документальных театров "Римини Протокол" и спектакль "Завещание" от She She Pop. Последняя постановка и задействованный в ней коллектив станут открытием для столичных театралов.

Как рассказала РИА Новости арт-директор фестиваля Марина Давыдова, сегодня She She Pop - одна из самых перспективных команд в Германии. "Завещание" – это, безусловно, эксперимент, хотя в основе его классика – шекспировский "Король Лир".

Российские режиссеры также подготовили для NET четыре спектакля. Творческая команда из Петербурга привезет постановку молодого театра Post – цикл небольших по формату пьес британца Марка Равенхилла. Среди московских проектов – работы "Триумф любви" Театра Наций, "Иллюзии" театра "Практика" и "Сон в летнюю ночь" Кирилла Серебренникова.

Интересно, что в этом году NET, обычно включающий в афишу только новые постановки, покажет спектакль, который уже играли на сцене Москвы. Это "Шинель" болгарского театра "Кредо".

"Мы решили сделать исключение. "Шинель", основанная на соединении драматического театра, театра кукол и цирка, так давно была в столице, что уже выросло поколение зрителей и театроведов, которые этот спектакль не видели", - комментирует арт-директор фестиваля Роман Должанский.

Добавим, что открывать фестиваль NET будет спектакль Octopus хореографа Филиппа Декуфле из Франции. В его работе гармонично сочетается музыка, танец, пение и цифровые технологии.

Впервые фестиваль "Нового Европейского Театра" прошел в российской столице в 1998 году. С тех пор мероприятие регулярно собирает сотни ценителей театрального искусства, позволяя обмениваться опытом и узнавать о тенденциях развития сценического искусства. В рамках NET также организуют тематические лекции и мастер-классы.