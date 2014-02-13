Названы финалисты театральной премии "Гвоздь сезона"

Фото: М24

В четверг, 13 февраля, стали известны финалисты ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона". Члены жюри выделили спектакли "Евгений Онегин" (театр Вахтангова), "Граф Орлов" («Московская оперетта"), "Цена" (театр Маяковского), "Добрый человек из Сезуана" (театр имени Пушкина), "Старый сеньор и…" (Центральный театр кукол Образцова).

Спектакль театра Образцова впервые стал лауреатом Московской театральной премии, сообщает РИА Новости.

Отбор спектаклей проходит в два этапа. Во время первого эксперты оценивают премьеры московских театров, а по итогам сезона составляют список финалистов. Позже они становятся лауреатами премии и получают "Маленькие хрустальные гвозди". Далее жюри выбирает победителя, которому присуждается "Большой хрустальный гвоздь".

"Большой хрустальный гвоздь" вручат 10 марта в театральном центре "На Страстном". Это двенадцатая по счету церемония.

К слову, в этом году экспертный совет премии формировался иначе, нежели в предыдущих. Раньше в числе экспертов преобладали театральные критики, работающие в направлении "драма». В 2014-м налажен баланс между количественным соотношением экспертов в жанрах "драма", "балет", "опера" и "оперетта".