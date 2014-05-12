Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева покажут в Центре Мейерхольда

"Афиша": В центре Мейерхольда покажут пьесу "Пьяные"

Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Пьяные" покажут в Центре имени Мейерхольда. 14 героев будут говорить о самом важном без условностей и запретов. Именно так обычно ведут себя возбужденные алкоголем личности – рубят правду-матку.

Для героев пьесы Вырыпаева опьянение - способ вырваться из рутинной действительности, задуматься о главном и обрести духовное прозрение, сообщает телеканал "Москва 24".



Сцена в ЦИМе наклонена под углом в 15 градусов. Именно так, по мнению режиссера Виктора Рыжакова, выглядит мир пьяного. Музыка в спектакле – причудливое сочетание шумов и скрежета.

На сцену выходят банкиры, менеджеры среднего звена, кинопродюсеры и проститутки. В первой части спектакля зрителям представляют истории отдельных героев, во второй – рассказы объединят.

"Разговор идет о каком-то духовном состоянии человека. Это возможность говорить с миром о тех ценностях, которые мы теряем, о которых вдруг в ХХI веке стало неловко говорить", - отметил Виктор Рыжаков.

Спектакль "Пьяные" покажут 12, 13 и 25 мая. Начало в 19.00. Билеты от 500 рублей.