Спектакль "Та, которую не ждут…". Театр Российской армии

спектакль "Та, которую не ждут...", поставленный в Центральном академическом театре Российской армии.

Спектакль "Та, которую не ждут…" режиссер Александр Бурдонский поставил по пьесе "Утренняя фея" знаменитого испанского драматурга XX века Александра Касоны. В произведении искусно переплетаются народные обряды и поверья, христианские и языческие традиции.

В разрушающийся дом, в погибающую семью, где есть все, кроме счастья, приходит необыкновенная Странница. С ее приходом в доме начинаются перемены – в него возвращаются жизнь, слезы и любовь.

Режиссер-постановщик - Александр Бурдонский, в главной роли - звезда отечественного театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Людмила Чурсина.




